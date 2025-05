El Rey Juan Carlos reaparece con una sonrisa tras su 'plantón' a Miguel Ángel Revilla en el acto de conciliación

Este viernes 16 de mayo se ha celebrado en los Juzgados de Santander el acto de conciliación entre el Rey Juan Carlos y Miguel Ángel Revilla tras la demanda del Emérito al político por vulnerar su derecho al honor por las declaraciones "injuriosas" y "difamatorias" que el expresidente de Cantabria hizo sobre él en diferentes medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2024.

Una cita en los juzgados a la que no estaban obligados a presentarse, y a la que sí ha asistido el cántabro pero no el padre de Felipe VI, a pesar de encontrarse en Sanxenxo con motivo de las regatas que se celebran este fin de semana en la localidad gallega.

Lejos de retractarse, Revilla se ha reafirmado en sus opiniones sobre el Rey Juan Carlos, por lo que el acto ha concluido sin ningún avenimiento, y todo apunta a que tendrán que verse la cara en un juicio próximanente en el que el cántabro ya ha anunciado que defenderá su inocencia, manteniendo que lo único que ha hecho es hacerse eco de lo publicado por diferentes medios de comunicación sobre el monarca en los últimos tiempos.

"Yo sí que hubiera agradecido que se presentase, y además estando en España, en regatas o lo que sea, con sus amigos. Es una hora de avión, un avión supersónico, tiene un montón de guardaespaldas que le pagamos todos los españoles. Que hubiera venido aquí y a lo mejor hubiéramos tenido un careo y le explicaría por qué me he tenido que dedicar a denunciar su comportamiento. No creo que hubiéramos llegado a un acuerdo porque no recfitifco en nada porque mis convicciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto" ha afirmado visiblemente emocionado.

"Será un juicio interesante porque haremos que aparezcan por allí testimonios. Creo que no se ha metido en una carrera demasiado adecuada, no se por qué ha hecho esto, yo sí se lo hubiese preguntado si hubiese estado aquí: ¿por qué yo, Miguel Ángel Revilla?, ¿quién soy yo más allá de un personanje normal? No ha habido ocasión, pero espero que acuda al juicio, mi abogado va a pedir que acuda" ha concluido, dejando claro que no tiene miedo a enfrentarse en los tribunales al Emérito.

Lejos de alterar sus planes tras la comparecencia de Revilla en los Juzgados, el Rey Juan Carlos ha seguido adelante con su agenda y en torno a las 14.00 horas reaparecía tras las duras declaraciones del cántabro, abandonando el domicilio de Pedro Campos para dirigirse al Club Náutico de Sanxenxo para ultimar los detalles de la regata que arrancará esta tarde en aguas gallegas y en la que tiene previsto competir al timón de 'El Bribón' a pesar de que durante esta visita -que comenzó el lunes- no ha entrenado con su tripulación.

Sonriente y saludando a las numerosas cámaras congregadas en el lugar, el padre de Felipe VI ha evitado pronunciarse sobre su ausencia en el acto de conciliación, dejando en el aire qué le han parecido las declaraciones del expresidente de Cantabria. El momento, ¡en el siguiente vídeo!