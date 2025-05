Boeing podría evitar juicio penal en EE.UU. por los casos del 737 Max

(Bloomberg) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando un acuerdo que permitiría a Boeing Co. evitar cargos penales por dos accidentes mortales de sus aviones 737 Max, según los abogados que representan a los familiares de las víctimas.

Los fiscales federales comunicaron el viernes a los representantes de los familiares que el departamento estaba decidiendo si llegar a un acuerdo de no enjuiciamiento con el fabricante de aviones o proceder a un juicio previsto para el 23 de junio, según informó Clifford Law Offices en un comunicado.

Si Boeing finalmente evita el enjuiciamiento penal, supondría un giro sorprendente por parte del Gobierno.

El año pasado, el Departamento de Justicia acusó al fabricante de aviones de conspiración criminal y aceptó una declaración de culpabilidad por parte de la empresa. Sin embargo, fue rechazada por un juez federal que se opuso a la forma en que se seleccionaría a un supervisor externo y a su papel minimizado en la supervisión del cumplimiento del acuerdo por parte de Boeing.

Según los abogados, el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva, pero la posibilidad de un acuerdo de no enjuiciamiento ha molestado a los familiares. Estos llevan mucho tiempo defendiendo que los ejecutivos de Boeing deben rendir cuentas por un diseño defectuoso que contribuyó a dos accidentes mortales en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. El único directivo de Boeing que se enfrentó a un juicio fue un directivo de nivel medio que supervisaba los manuales de los pilotos y los materiales de formación. Fue absuelto.

“Esto no es justicia”, dijo Erin Applebaum, socia de Kreindler & Kreindler, que representa a 34 familias de víctimas del segundo accidente. “Es un acuerdo clandestino disfrazado de procedimiento legal, y transmite un mensaje peligroso: en EE.UU., los ricos y poderosos pueden comprar su libertad”.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Boeing no hizo comentarios de inmediato.

Según el acuerdo de no procesamiento, Boeing aportaría US$444,5 millones a un fondo para víctimas del accidente, que se dividiría equitativamente entre cada víctima, según los abogados. El acuerdo provisional fue informado previamente por Reuters.

Cualquier acuerdo entre los fiscales y la empresa tendría que ser aprobado por el juez de distrito de EE.UU. Reed O’Connor de Fort Worth, quien ha presidido el caso penal contra Boeing desde el principio.

Todo comenzó en 2021, cuando Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para aplazar el procesamiento por el cargo de haber engañado a los reguladores sobre un sistema vinculado con los accidentes.

