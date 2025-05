¡Que le den clases a los niños!, claman padres de escuela pública en huelga en Panamá

Ciudad de Panamá, 15 may (EFE).- Un grupo de padres clamó este jueves que sus hijos reciban las clases en la escuela pública José Dolores Moscote, una de las más grandes de la capital de Panamá y afectada por la huelga indefinida nacional que desde el pasado 23 de abril impulsan sindicatos de izquierda que rechazan una serie de iniciativas del Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

"¡Que le den clases a los niños!", exigió una madre rodeada de un grupo de representantes de estudiantes a las puertas de la escuela, una de las más grandes de la capital con una matrícula de 3.000 alumnos, cuando era entrevistada por la cadena local Telemetro, a la que explicó que ha traído a su hija pero consigue la puerta cerrada pese a que dentro hay maestros.

Este jueves, continuó esta madre, los niños que asistieron sí entraron a la escuela pero fueron llevados todos, indistintamente del grado en que están, a un salón de clases, lo que repudió porque, afirmó, cada maestro debe recibir a sus alumnos y darles clase, así sea que haya uno solo en esa aula.

"Somos padres responsables solicitándoles que cumplan con su deber", dijo otro padre a la televisión local, y criticó a los docentes por estar dando un "mal ejemplo diciendo a los estudiantes que no vengan, que no están dando clases", y que los maestros "solo están marcando (la tarjeta de asistencia) para que no dejen de cobrar" la quincena.

La Contraloría General ha retenido el pago a casi 2.000 maestros - de una nómina que supera los 50.000 según las cifras oficiales - en huelga, y su titular, Anel Flores, ha dicho que esa cifra se elevará de continuar la situación, porque "el que no trabaja no cobra".

Los sindicatos izquierdistas de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de noviembre una huelga indefinida para obligar al Gobierno a derogar una reforma a la seguridad social ya vigente. El sindicato de la construcción, Suntracs, se sumó el 28 de abril y según las autoridades la medida de fuerza en ambos sectores se cumple a medias.

La titular del Ministerio de Educación, Lucy Molinar, denunció el miércoles que presuntos miembros del Suntracs atacaron con piedras a una escuela que funcionaba normalmente, y que otra fue objeto de intimidación por parte de un grupo de personas.

"Quiero reiterar el llamado, por favor, volvamos a clases. Hay derecho a pelear las causas que quieran, pero no a costa de nuestros niños", declaró Molinar, que aseguró que "hay muchos docentes que están intentando llegar a las escuelas, atender a sus estudiantes, y no lo estamos permitiendo" para perjuicio de "los estudiantes".

La huelga docente en el sector público y en la construcción está acompañada de protestas callejeras lideradas por sindicalistas, que en la capital y algunas otras ciudades obstruyen parcialmente algunas vías.

La situación más grave se registra en dos de las 10 provincias de Panamá, como son Veraguas y Bocas del Toro, donde pequeños grupos especialmente de indígenas bloquean la vía Interamericana, que atraviesa el país y lo conecta con Centroamérica, ante lo cual actúan las fuerzas antimotines para mantener despejada esta arteria, vital para el comercio regional.

La situación en Bocas del Toro es especialmente grave, pues el sindicato de la industria bananera ha sitiado a la provincia, donde ya escasean productos y la transnacional Chiquita registra pérdidas millonarias, ante lo cual ya anunció el cierre definitivo de una finca y una empacadora y movido a la vecina Costa Rica a su personal administrativo.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo el martes que durante las protestas se han dado "más de 480 cierres" de calles a nivel nacional, en los cuales "196 personas han sido aprehendidas". EFE