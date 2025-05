Haaland califica de "horrible" la temporada del City: "Ha sido dura, perder tantos partidos no es divertido"

El delantero del Manchester City Erling Haaland calificó este jueves de "horrible" la temporada del club, en un curso en el que "todos y cada uno" de los jugadores de la plantilla no han estado "a su mejor nivel", por lo que ha sido una campaña "dura", ya que "perder tantos partidos es aburrido y no es divertido".

"Esta temporada ha sido dura. No es agradable perder tantos partidos, es aburrido y no es divertido. Por eso necesitamos acabar bien y conseguir un trofeo", señaló el noruego en una entrevista a BBC Sport antes de la final de la FA Cup de este sábado frente al Crystal Palace.

Los de Pep Guardiola necesitan ganar para evitar una temporada en blanco, después de romper su racha ganando las últimas cuatro Premier League de manera consecutiva. "Llegar a Wembley es una buena costumbre y siempre es importante ganar trofeos. Nos jugamos la final de la FA Cup y en una temporada horrible aún lo hemos conseguido, y eso lo dice todo", destacó Haaland.

El City se vio afectado por una serie de lesiones en la primera mitad de la temporada, entre las que destaca la lesión de rodilla que Rodri Hernández sufrió en septiembre, o la de tobillo del propio Haaland, pero este evitó poner "excusas".

"No hemos sido lo suficientemente estables esta temporada y no hemos ganado suficientes partidos. Tenemos que rendir mejor en los partidos importantes. No hemos ganado suficientes partidos consecuentes. Por supuesto que hemos tenido lesiones a lo largo de la temporada. Pero no debemos buscar excusas", expresó.

Así, Haaland entiende que "todos y cada uno" de los integrantes de la plantilla 'citizen' no han sido "lo suficientemente buenos", lejos de su "mejor nivel". "Cuando no estás a tu mejor nivel, no vas a ganar partidos en este país porque es muy difícil", concluyó.