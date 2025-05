El Barça logra el primer triplete nacional de su historia

El FC Barcelona se ha proclamado este jueves campeón de LaLiga EA Sports tras vencer al RCD Espanyol, logrando el tercer trofeo de la temporada, después de haber ganado previamente la Supercopa de España y la Copa del Rey, en el que es el primer triplete nacional en la historia de la entidad blaugrana que, con este triunfo doméstico, ha conseguido romper una sequía de siete años sin lograr el doblete de Liga y Copa.

Hasta en ocho ocasiones había obtenido el conjunto blaugrana la Liga y la Copa en el mismo curso. Aunque en ninguno de ellos había conseguido sumar la Supercopa de España, ni cuando se jugaba a principios de temporada con una final doble partido, ni con el nuevo formato de 'Final Four' implementado a partir de la temporada 2019-20 y que se disputa a mediados del mes de enero.

Con este título liguero, el equipo blaugrana ha logrado el primer triplete nacional para el club blaugrana, aunque el 'verdadero' triplete --Liga, Copa y Liga de Campeones-- ya lo ha logrado en dos ocasiones (2009 y 2015), llegando a conseguir el sextete en el año 2009 aunque no todos los títulos fueron en la misma temporada, porque quedaron divididos en dos campañas.

En la temporada 2008-09 el conjunto entrenado por Pep Guardiola no pudo conseguir la Supercopa de España ya que el Barça no la disputó al no conseguir el curso anterior ni la Liga ni la Copa. Mientras que en la campaña 2014-15, el equipo de Luis Enrique Martínez cayó en la final frente al Athletic Club después de caer goleado en la ida (4-0) en San Mamés y empatar en la vuelta (1-1) en el Camp Nou, quedándose sin la opción de lograr el primer triplete nacional.

Además, con este triunfo frente al Espanyol, el Barça ha conseguido romper una sequía de siete años sin lograr el doblete de Liga y Copa, tras haberlo conseguido anteriormente en ocho ocasiones, confirmándose esta temporada como el conjunto dominador del fútbol español tras ganar los tres trofeos que se disputan a nivel nacional.

Para encontrar el último doblete del equipo 'culer' hay que retroceder hasta la temporada 2017-18, en la que el conjunto entrenado entonces por Ernesto Valverde consiguió los dos títulos con mucha autoridad, goleando en la final de la Copa del Rey al Sevilla FC (0-5) y logrando la Liga con 14 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, que fue el Atlético de Madrid por delante del Real Madrid y del Valencia CF.

El técnico cacereño logró este doblete en su primer curso a los mandos del conjunto blaugrana, al igual que lo ha conseguido este año Hansi Flick. A pesar de contar con dos estilos de juego muy diferentes, ambos entrenadores consiguieron crear un Barça muy difícil de vencer y que acabó ganando los dos títulos más importantes del fútbol español.

Aunque, en ambas ocasiones se resistió el trofeo más importante y más deseado entre la afición 'culer', la Liga de Campeones. En esta temporada, el Inter de Milán eliminó en las semifinales al Barça tras vencer en la prórroga el encuentro de vuelta (4-3) después del empate de la ida (3-3), en la que fue una eliminación muy dura para los blaugranas, que consiguieron recuperarse inmediatamente del gran golpe de quedarse a un paso de la final venciendo al Real Madrid (4-3) tras remontar un 0-2 en contra, dejando vista para sentencia LaLiga EA Sports.

Este triunfo en el Clásico permitió al conjunto 'culer' dejar a siete puntos a su eterno rival, al que ya había vencido anteriormente en las finales de la Supercopa de España (2-5) y de la Copa del Rey (3-2), convirtiéndose esta temporada en el equipo dominador del fútbol español.

Un dominio que el Barça ha conseguido en un curso que parecía de transición con la llegada de Hansi Flick, pero que ha terminado siendo un curso muy positivo para los blaugranas, logrando el doblete de Liga y Copa siete años después, además de ganar la Supercopa de España para completar el primer triplete nacional de su historia.