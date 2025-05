Alcalde de Nueva York acusa a activistas de crear "histeria y miedo" sobre deportaciones

Sarah Yañéz-Richards

Nueva York, 15 may (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusó a activistas que trabajan por los derechos de los inmigrantes de difundir un mensaje que ha hecho crecer "la histeria y el miedo" a las deportaciones y las nuevas políticas migratorias de la Administración de Donald Trump.

"Creo que los activistas han cometido una injusticia con la población inmigrante de la ciudad; creando un nivel de histeria y miedo (sobre las deportaciones). Cuando hablo con mis hermanos y hermanas inmigrantes en toda la ciudad, dicen que tienen miedo", anotó el alcalde en una entrevista con EFE, trasladando así la culpa a los colectivos movilizados por la defensa de los inmigrantes.

Desde la gran sala de la sede municipal, Adams afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), particularmente temida y odiada entre la población inmigrante, es una institución necesaria para "garantizar una sociedad ordenada" y para que no se desate el caos en el país.

Pero para compensar de algún modo esos mensajes, Adams añadió que quiere animar a los inmigrantes, incluso a los indocumentados, a que sigan enviando a sus hijos a las escuelas, vayan a trabajar, acudan a sus templos, a los hospitales, llamen a la policía si la necesitan, pero, sobre todo, que no cometan delitos ni infracciones.

"En la ciudad de Nueva York no colaboramos en la aplicación de la ley migratoria civil. Fuimos muy claros. Y si analizamos, llevamos cuatro o cinco meses de esta administración, no hemos asistido a deportaciones masivas. No hemos visto a ICE en nuestras escuelas", anotó el expolícía.

El político demócrata subrayó además la necesidad que la ciudad tiene de inmigrantes, pues si se "paraliza" su llegada durante los cuatro años que Trump esté en el poder, eso impedirá que la ciudad progrese.

Sin embargo, sus mensajes fueron en todo momento ambivalentes, pues resaltó la importancia y peligro de las pandillas de delincuentes, en la línea de la retórica del presidente Trump.

"Tenemos que entender que si alguien entra ilegalmente al país con intenciones delictivas, quiero colaborar con esas entidades para identificarlo y expulsarlo de nuestro país. Una banda que desmantelamos, compuesta por 27 pandilleros, secuestraba a mujeres migrantes, les quitaba su documentación, las obligaba a la trata sexual y amenazaba a sus familiares en casa. No quiero a esos tipos en este país", anotó Adams.

El alcalde, que en estas elecciones de noviembre se presentará como candidato independiente, afirmó que en su reciente reunión con Trump no habló sobre las deportaciones masivas en la ciudad.

Sí que dijo que la deportación de pandilleros indocumentados (en su mayoría latinos), que ha aumentado con la llegada de Trump, "aún no es suficiente".

"Veo que el Departamento de Policía de Nueva York, mediante equipos de trabajo con varias agencias y entidades federales, está centrándose en esos pandilleros ilegales que están azotando este país y que no respetan la seguridad pública. Y estoy observando una disminución (de llegadas) en la frontera, lo cual era muy importante para mí", recalcó.

En ese sentido, el alcalde dijo que le pareció injusto cuando en el verano de 2022 la ciudad recibió un "flujo constante de migrantes y solicitantes de asilo", algunos de los cuales llegaban en autobuses que mandaron los estados Republicanos.

Mensaje que trasladó, sin éxito, con diez visitas a la Casa Blanca cuando estaba la Administración del demócrata Joe Biden.

"Cuando no teníamos una frontera controlada, llegábamos a tener hasta 4.000 personas por semana. No era sostenible, y tenemos que ser honestos al respecto: eso no es (ser) antiinmigrante", subrayó. EFE

