Llega Samsung Galaxy S25 Edge: todo en un diseño ultradelgado PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 12 de mayo de 2025 La última incorporación a la serie Galaxy S, con hardware de alto rendimiento, cámara de calidad profesional e IA de nivel emblemático CIUDAD DE MÉXICO, 12 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó hoy las especificaciones completas de Galaxy S25 Edge, un smartphone delgado que redefine la categoría y se une a la serie Galaxy S. Creado pensando en el estilo y la resistencia, Galaxy S25 Edge brinda un nuevo equilibrio de rendimiento de nivel profesional en un resistente cuerpo de titanio de solo 5,8 mm de grosor. S25 Edge también cumple con el legado de la serie S, al tener una icónica cámara con Galaxy AI y al abrir un nueva experiencias de creatividad en un dispositivo portátil. "Galaxy S25 Edge es más que un smartphone delgado. La ingeniería superior que ha dado vida a este revolucionario smartphone ilustra un compromiso con la precisión y la superación de barreras que ayuda a Galaxy a ofrecer experiencias premium realmente inesperadas a personas de todo el mundo", afirma TM Roh, Presidente y Head de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. "S25 Edge no sólo supone un gran avance para su categoría, también acelera una importante innovación en toda la industria de la telefonía móvil". [Activo: Clave visual] Diseño excepcionalmente elegante y resistente Con un delgado cuerpo de 5,8 mm, Galaxy S25 Edge es una extraordinaria obra de ingeniería que reimagina casi todos los elementos de diseño de los smartphones para ofrecer una experiencia aún más compacta y cómoda. Su refinado marco aúna forma y funcionalidad al pesar sólo 163 gramos, lo que lleva a los smartphones delgados al siguiente nivel y se mantiene fiel al diseño unificado de la serie Galaxy S. Su silueta estilizada va acompañada de una resistencia excepcional: los bordes óptimamente curvados y el robusto marco de titanio ofrecen una protección duradera para el uso diario. El nuevo Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, un nuevo material de vitrocerámica que ofrece una resistencia mejorada, está presente en la pantalla frontal para producir tanto vitalidad y fuerza en Galaxy S25 Edge Creatividad dinámica con una cámara portátil de 200 MP El diseño delgado y liviano de Galaxy S25 Edge facilita a los usuarios captar momentos memorables y expresar su creatividad en cualquier momento y lugar. El lente panorámico de 200 MP mantiene la experiencia icónica de la cámara de la serie Galaxy S, al tiempo que lleva Nightography a un nuevo nivel. Gracias a su resolución ultra alta, los usuarios obtienen fotos más nítidas y claras con un gran tamaño de pixel, capturando imágenes con más de un 40%1 de brillo mejorado en entornos con poca luz. Además, el lente ultra gran angular de 12 megapixeles incorpora autofocus, lo que permite realizar fotografías macro nítidas y detalladas para una flexibilidad creativa aún mayor. Galaxy S25 Edge se beneficia del mismo ProVisual Engine que se optimizó para la serie Galaxy S25 con mejoras de nivel profesional, como garantizar detalles nítidos en capturas de ropa o plantas, y un tono de piel natural y realista en los retratos. Las funciones de edición de Galaxy AI, incluidas las favoritas de los fans como Audio Eraser2 y Drawing Assist3, se retomaron de la serie Galaxy S25, combinando herramientas creativas y de edición avanzadas en un cuerpo delgado nunca antes visto. Máximo rendimiento configurado con maestría en un cuerpo ultradelgado Galaxy S25 Edge está fabricado para ofrecer un rendimiento de primera calidad, empezando por la Plataforma Móvil Snapdragon 8 ® Elite para Galaxy, el mismo procesador disponible en todos los dispositivos de la serie Galaxy S25 en todo el mundo. Personalizado por Qualcomm Technologies, Inc., el chipset potencia las capacidades de procesamiento de IA en el Galaxy S25 Edge, y ofrece un rendimiento rápido y fiable durante todo el día. Galaxy S25 Edge también mantiene su temperatura bajo un uso prolongado gracias a una cámara de vapor reconfigurada que ahora es más delgada, pero más ancha para una disipación de calor constante. A la altura de los reconocidos niveles de rendimiento de la serie Galaxy S, Galaxy S25 Edge presenta un procesamiento de imágenes AI avanzado y eficiente con ProScaler4, que ofrece una mejora del 40%5 en la calidad del escalado de imágenes de la pantalla, al tiempo que incorpora el motor Digital Natural Image personalizado para móviles de Samsung (mDNIe). Galaxy AI: un compañero en quien confiar Gracias a la integración de Galaxy AI en casi todos los aspectos, Galaxy S25 Edge ofrece las experiencias de IA móvil más naturales y conscientes del contexto hasta ahora. Los usuarios obtienen capacidades de IA personalizadas y multimodales con la tranquilidad de que sus datos personales están siempre seguros. A imagen y semejanza de la serie Galaxy S25, Galaxy S25 Edge integra agentes de IA que funcionan a la perfección en varias aplicaciones, lo que le convierte en un auténtico compañero de IA para hacer tareas con mayor facilidad. Galaxy AI también mejora su integración con las rutinas diarias gracias a Now Brief y Now Bar6, que ahora incluyen una mayor integración con aplicaciones de terceros para mayor comodidad y recordatorios útiles durante desplazamientos diarios, salidas a restaurantes y mucho más. Gracias a la profunda integración de Galaxy con Google, Galaxy S25 Edge pone los últimos avances de Gemini al alcance de más usuarios. Por ejemplo, con las nuevas funciones de cámara y pantalla compartida de Gemini Live7 los usuarios pueden mostrar a Gemini Live lo que ven en su pantalla o en el mundo que les rodea, mientras interactúan simultáneamente con él en una conversación en vivo. Las experiencias de Galaxy AI en Galaxy S25 Edge no solo son cómodas, sino que se han diseñado pensando en la privacidad. El procesamiento de IA en el dispositivo garantiza que los datos se mantengan seguros gracias a Samsung Knox Vault, lo que continúa con el compromiso inquebrantable de Samsung de garantizar que las experiencias móviles hiperpersonalizadas nunca sacrifiquen la privacidad. Arraigado en la calidad e impulsado por el rendimiento, Galaxy S25 Edge ofrece fotografías de nivel profesional, experiencias de IA personalizadas y mucho más. Va más allá de una forma delgada al desafiar las expectativas de lo que puede ser un smartphone. Disponibilidad Galaxy S25 Edge ya disponible en preventa en México, y lo estará hasta el 29 de mayo desde $28,999 MXN para el modelo de 256 GB y desde $31,499 MXN para el modelo de 512 GB. Los usuarios que compren este smartphone durante de preventa tendrán la versión de 512GB al precio de 256GB, al adquirirlo en Samsung.com/mx o la Samsung Shop App. Galaxy S25 Edge contará una fascinante gama de colores, como Plata Titanio, Negro Titanio, Azul Titanio Para más información sobre Galaxy S25 Edge y la serie Galaxy S25, visita: Samsung Newsroom o Samsung.com/mx. TABLA DE ESPECIFICACIONES Galaxy S25 Edge Pantalla QHD+ de 6,7 pulgadas*

Pantalla Dynamic AMOLED 2X

Frecuencia de actualización súper suave de 120 Hz (1~120 Hz)

Vision Booster

Tono de color adaptable

*Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S25 Edge es de 6,7 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,5 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 75,6 x 158,2 x 5,8mm, 163g Cámara Cámara ultra gran angular de 12 MP

• F2.2

Cámara gran angular de 200 MP

• OIS F1.7, zoom óptico de calidad 2x

Cámara frontal de 12 MP

• F2.2 Memoria y Almacenamiento 12 + 512GB

12 + 256GB

*La capacidad de almacenamiento disponible depende del software precargado.

*La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería 3.900 mAh

* Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3.786 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga* Carga con cable*: Hasta a un 55% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 25W**

Carga inalámbrica rápida ***

PowerShare inalámbrico****

*Carga por cable compatible con QC2.0 y AFCPD.

**El adaptador de corriente de 25W se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung.

***Carga inalámbrica compatible con WPC.

****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 series, Z Fold2, Note20 series, S20 series, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy como Galaxy Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 15

One UI 7 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.4

*Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores.

**La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario.

***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 7. Resistencia al agua IP68

*Clasificación IP68: Resistencia al agua y al polvo basada en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Aclarar los residuos/secar después de mojarse. No se aconseja su uso en la playa o en la piscina. La resistencia al agua y al polvo de tu dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo. La resistencia al agua y al polvo de S Pen puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal. * Las especificaciones pueden variar según el mercado. Todas las funciones, características, especificaciones y demás información sobre el producto proporcionada en este documento, incluidas, entre otras, las ventajas, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto, están sujetas a cambios sin previo aviso. 1 Comparado con Galaxy S25.2 Los resultados pueden variar en función de los sonidos presentes en el video. Es necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung. Se pueden detectar ciertos tipos de sonido, como voces, música, viento, naturaleza, multitud y ruido. La detección real del sonido puede variar en función de la fuente de audio y del estado del video. No se garantiza la exactitud de los resultados.3 La función Drawing Assist requiere una conexión de red e inicio de sesión en una Cuenta Samsung. Una marca de agua visible se superpone en la salida de la imagen al guardarla para indicar que la imagen ha sido generada por IA. No se garantiza la precisión y fiabilidad de la salida generada.4 La función ProScaler es compatible con los modelos Galaxy S25+, Edge y Ultra. La calidad de imagen se puede mejorar hasta QHD+, en función de la configuración de resolución de pantalla del dispositivo.5 Comparado con la serie Galaxy S24. Basado en la prueba PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio).6 Las funciones Now Brief y Now Bar requieren el inicio de sesión en la cuenta de Samsung y pueden requerir una conexión de red. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma, el modelo de dispositivo o las aplicaciones.7 Verifica la exactitud de las respuestas. Compatible con determinadas funciones y cuentas. Se requiere conexión a Internet. Disponible en algunos países y para usuarios mayores de 18 años. View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/llega-samsung-galaxy-s25-edge-todo-en-un-diseno-ultradelgado-302453086.html FUENTE Samsung México