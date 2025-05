Alguacil afirma que, pese a la derrota ante el Celta, se ha visto "otra Real"

San Sebastián (España), 13 may. (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, recalcó este jueves, tras perder 0-1 ante el Celta de Vigo, que "no era fácil con el rival que había en frente" y destacó haber visto "otra Real", en referencia a la del Metropolitano el pasado sábado ante el Atlético de Madrid, ante el que perdió por 4-0.

Alguacil se aferra a las mínimas opciones europeas de su equipo. "Las posibilidades de Liga de Conferencia, aunque lejanas, están ahí y esperaremos a mañana", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

Asimismo, el técnico realista achacó parte de la deriva al cansancio acumulado del equipo con el extra de competiciones, ya que "pueden ser unos 18 o 19 partidos de diferencia con el Celta", lo que supone "casi una vuelta entera".

Alguacil, algo alicaído, valoró que "el fútbol ha sido injusto con la Real en la recta final de temporada, y desde luego estos jugadores no se lo merecen".

Al hilo de ello, destacó también el poco acierto de su equipo durante todo el año: "no es porque no se entrene ni porque los jugadores no quieran marcar, sino que el balón no entra".

El técnico txuri urdin lanzó un mensaje final de esperanza para la afición, y valoró que "es la hora de creer en estos futbolistas, ya que son el futuro de la Real Sociedad". EFE

