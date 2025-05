Mari Ángeles Grajal disfruta de una tarde de toros con su examigo especial José Gandía

A pesar de que siempre ha asegurado que tiene el corazón "cerrado" al amor tras el fallecimiento de Jaime Ostos en enero de 2022, Mari Ángeles Grajal protagonizó una comentadísima "amistad especial" durante varios meses con el empresario valenciano José Gandía.

En octubre de 2023 la 'pareja' era sorprendida derrochando complicidad y confidencias en El Rocío y, desde entonces, sus encuentros fueron habituales hasta febrero de 2024, cuando se confirmó que la doctora y el conocido como el 'rey de la fruta' en Andalucía habrían puesto fin a su incipiente idilio.

A pesar del hermetismo de Mari Ángeles, que nunca ha admitido que tuviese algo más que una amistad con José, su entorno deslizaba que su relación se habría roto por celos -ya que él tendría una aplicación para ligar instalada en su teléfono que no habría gustado a la viuda del torero- y por la presión mediática, que les habría pasado factura y habría provocado su distanciamiento tras cuatro meses en los que todo apuntaba a que la neumóloga había recuperado la ilusión.

Un año después, y confirmando que su amistad continúa, Grajal ha reaparecido en La Maestranza de Sevilla con el empresario para disfrutar juntos de una tarde de toros, aunque consciente de que pueden surgir los rumores de reconciliación, ha dejado claro ante las cámaras que no tiene nada con Gandía: "He quedado con él por aquí sí, pero tampoco te voy a contar mi vida. Pero con un amigo más, como si saludo a este señor igual". "Bueno, amigos, ya está, nada más que eso" ha zanjado, asegurando con un "no, no, no" que lo último en lo que piensa ahora es en rehacer su vida sentimental.