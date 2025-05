La Policía de Londres investiga un pequeño incendio a la entrada de la casa de Starmer

Londres, 12 may (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met) investiga las causas de un pequeño incendio a la entrada de la casa particular del primer ministro británico, Keir Starmer, en el norte de Londres, sucedido en la madrugada de este lunes y que no causó daños personales.

"El lunes 12 de mayo a las 1.35 horas (0.35 GMT), la policía fue alertada por la Brigada de Bomberos de Londres de un incendio en una dirección residencial", dijo un portavoz de la Met a medios británicos, que indicó que la entrada de la propiedad, situada en el barrio de Kentish Town, sufrió algunos daños.

Los agentes también confirmaron que no hubo daños personales y que la zona se encuentra acordonada mientras se investigan las razones del origen del fuego.

La Brigada de Bomberos de Londres confirmó que recibieron el primer aviso por un fuego fuera de una propiedad a las 1.11 horas (0.11 GMT) y que a las 1.33 (0.33 GMT) las llamas ya estaban controladas.

Un portavoz del primer ministro dijo al diario 'The Telegraph' que Starmer, que vive en el número 10 de Downing Street, su residencia oficial, que el líder laborista "agradece a los servicios de emergencia su trabajo" y que el incidente "está sujeto a una investigación" y no comentarán nada más. EFE