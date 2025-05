Herzog saluda "con profunda emoción" la noticia sobre liberación de rehén Edan Alexander

Berlín, 12 may (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, saludó "con profunda emoción" la noticia de que la organización islamista Hamás tiene previsto entregar este lunes al rehén Edan Alexander, el último con ciudadanía estadounidense que sigue vivo entre los retenidos, y prometió que Israel se esfuerza en liberar a todos los rehenes sin importar su nacionalidad.

"Damos la bienvenida con profunda emoción y corazones trémulos a la noticia de que Edan Alexander será liberado del cautiverio de Hamás", declaró durante una rueda de prensa en Berlín con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Herzog envió "un abrazo de solidaridad" a todos los familiares de los rehenes y reiteró la "sagrada obligación moral" del Estado de Israel por hacer todo lo posible para que todos los secuestrados puedan volver a sus hogares.

"Lo repito una vez más: el Estado de Israel no distingue entre un ciudadano y otro y ciertamente no distingue entre los que tienen además un pasaporte extranjero y los que no. Todos somos miembros de la misma familia. Todos somos iguales. Todos los rehenes son iguales", aseguró.

Herzog definió a Israel como "muro de protección del mundo libre" y "bastión de Occidente", que se encuentra amenazado por Irán, al que presentó como un pulpo con múltiples brazos, entre los que se cuentan Hamás y los hutíes de Yemen.

Además, durante la comparecencia ante la prensa, con motivo del 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania, advirtió en contra del "florecimiento" del antisemitismo en Europa y en el mundo y pidió hacer todo lo posible por transmitir la memoria del Holocausto y luchar contra el odio y el racismo.

El domingo, tras conversaciones durante los últimos días con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Hamás hizo público que este lunes entregaría a Israel al soldado de doble ciudadanía israelí y estadounidense Edan Alexander, de 21 años.

Alexander fue capturado la mañana del 7 de octubre de 2023 por milicianos de Hamás cuando lanzaron su ataque sorpresa en territorio israelí. EFE