Mascherano: "Si los jugadores bajan el rendimiento, claramente la responsabilidad es mía"

Nueva York, 10 may (EFE).- Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, lamentó este sábado la dura derrota por 4-1 ante el Minnesota United y asumió la responsabilidad por la mala racha del equipo, que ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros contando MLS y Copa de Campeones de la Concacaf.

"Si los jugadores bajan el rendimiento, claramente la responsabilidad es mía, toda mía. Eso está claro. Al final hay un entrenador y si el entrenador no llega a convencerlos o a transmitirles lo que uno pretende es toda responsabilidad del entrenador", argumentó en una rueda de prensa.

Con Lionel Messi -autor del único gol de su equipo-, Sergio Busquets y Jordi Alba pero con la ausencia de Luis Suárez, el Inter Miami se estrelló en su visita al Minnesota United.

El Inter Miami parecía haber recuperado sensaciones tras golear también por 4-1 a los New York Red Bulls la semana pasada, pero esta tarde volvieron a asomar síntomas de la crisis que inició la eliminación en la Copa de Campeones ante los Vancouver Whitecaps.

"Uno no puede estar frustrándose cada vez que las cosas no salen. Hay que levantar la cabeza y seguir. Creo que el equipo lo ha intentado por algunos momentos, pero hoy hemos pagado muy muy caro varias desatenciones dentro del partido contra un equipo que tiene tanto gol como Minnesota", dijo Mascherano.

"No hicimos el partido que pretendíamos. La primera parte tuvimos el control, el dominio de la pelota, pero en dos jugadas, sobre todo en desatenciones, nos hicieron mucho daño (...). Y después en el segundo tiempo cuando nos pusimos en partido con 2-1 y con el control y tratando de progresar en el campo, el tercer gol nos terminó de matar", añadió.

El preparador argentino reconoció que lo que más le "preocupa" es que sabían que el rival podía hacerles daño en transiciones y pelota parada y por ahí llegaron los goles.

"Hoy no hemos visto un partido donde se puede decir que defensivamente el equipo estuvo bien o mal porque la realidad es que no nos han atacado prácticamente. Fueron todo transciones", opinó Mascherano, quien no obstante admitió que tienen que mejorar en los "aspectos defensivos colectivos e individuales" y ser más "fuertes" en los duelos. EFE