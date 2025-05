Coudet: "El miércoles es una final y tenemos que vivirla como tal"

Bilbao (España), 11 may (EFE).- Eduardo Coudet, entrenador del Deportivo Alavés, asumió tras la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (1-0) que el partido del próximo miércoles en Mendizorroza frente al Valencia "es una final" que tanto ellos como la afición albiazul deben "vivir como tal".

"Dependemos de nosotros. Hace tres jornadas estábamos dentro de la zona de descenso y ahora fuera. Eso nos tiene que dar ánimo. Es cierto que tenemos dos partidos en casa, pero fuera el equipo también se ha comportado bien", subrayó el técnico argentino.

Coudet, por otro lado, señaló el de San Mamés "fue un partido muy trabado y disputado" que "lamentablemente se resume en que hemos perdido por un gol en propia puerta".

"Nos ha costado encontrar el juego que muchas veces sí mostramos ni tampoco ellos hasta el gol nos habían inquietado mucho. Nuestro juego no ha sido fluido y no hemos generado ocasiones. Lamentamos no haber mostrado todo lo que podemos, pero ya está. El miércoles necesitamos que 'Mendi' sea una hoguera y nosotros debemos estar a la altura", insistió.

Coudet, por último, aclaró que las ausencias en el once inicial de Kike García y de Nahuel Tenaglia se debieron a que decidió "no arriesgar" por los problemas físicos que atraviesan ambos jugadores.

"Kike tiene una sobrecarga y hubiésemos tenido que arriesgar. Seguramente llegue bien para el miércoles. Y Nahuel tenía también un hematoma que le molestaba. La semana que viene se puede decidir todo y hemos decidido, con los médicos, no tomar riesgos", admitió el técnico. EFE

ibn/ro/og