Borja Jiménez: Si todos se juegan algo será complicado que todos lleguen a 40 puntos

Leganés (Madrid), 11 may (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró tras el triunfo de su equipo por 3-2 contra el Espanyol que si todos los equipos de la liga se juegan algo va a ser complicado que todos aquellos que aspiran a lograr la salvación alcancen los 40 puntos en los que ésta suele cifrarse.

"Si todo el mundo se está jugando algo va a ser complicado, por calendarios, que todos puedan llegar a los cuarenta puntos. Se puede abrir un abanico para más gente que pensaba que igual estaba más barata la salvación. A los de 38 y 39 les queda por hacer una victoria en los tres partidos que quedan. A nosotros alguna más pero estamos ahí, muy vivos. El equipo se lo merecía. Veníamos de hacer cosas bastante bien y no ganar, y hoy nos ha tocado", dijo.

Sobre el choque, indicó: "Para nosotros el partido de hoy era una final, trascendental. Estábamos sobreviviendo; nos han ido pasando muchas cosas en estas seis últimas semanas. Nos faltaba ganar; necesitábamos ganar. Estábamos compitiendo muy bien, pero siempre nos pasaba algo que no nos permitía conseguir los tres puntos. Los chicos han entrado muy bien al partido; los primeros sesenta minutos han sido de un nivel altísimo, los mejores del año. Eso nos da mucha confianza para saber que estamos muy vivos y que queremos".

El Leganés volvió a ganar por primera vez desde el 2 de marzo: "Cuando no ganas, volver a ganar es muy difícil porque toda la gente te dice que no ganas y tú te vas haciendo más pequeñito, tienes más dudas. Es lo normal, es habitual. Sabíamos que iba a ser difícil cerrar el partido y eso que medianamente ha estado controlado. Lo importante era ganar y hemos hecho sesenta minutos de un nivel de estar entre los diez o doce mejores de la categoría".

Jiménez aseguró que a pesar de los rumores de cambio de aires de muchos jugadores a final de temporada, el compromiso de todos es "muy alto": "Se podrá poner en duda o no, pero tenemos un compromiso muy alto, independientemente de lo que tenga que ocurrir después del 30 de junio. Solo hay una causa, que es mantener al equipo en Primera. Es época de rumores, es algo muy habitual. No nos descentra nada, tenemos a la gente muy involucrada y muy metida. Ojalá podamos conseguirlo".

Por otro lado, habló del joven marfileño Yan Diomande, que no acertó en una ocasión muy clara en el duelo previo ante el Sevilla pero que en esta ocasión fue clave, anotando incluso uno de los goles: "El problema no es el fallo, sino las burradas que se dicen. Estamos en una sociedad en la que está permitido mentir, insultar... y los que estamos en la otra parte tenemos que tragar y trabajar. Me alegro muchísimo, es muy buen futbolista. Tiene que ir pasito a pasito, pero es de una pasta especial". EFE