Ancelotti asegura que no castigó a Rodrygo: "No estaba a su nivel máximo"

Barcelona, 11 may (EFE).- Carlo Ancelotti aclaró la ausencia de minutos del brasileño Rodrygo Goes, novedad del Real Madrid para el clásico tras recuperarse de un proceso febril que le impidió jugar ante el Celta hace siete días, y dejó claro que no fue un castigo al delantero.

"No ha jugado porque ha recuperado pero no se encontraba bien, entonces no estaba a su nivel máximo", aclaró en rueda de prensa tras la derrota en el clásico, la cuarta de la temporada ante el Barcelona, sin ningún minuto para Rodrygo.

Pese a que el brasileño entrenó desde el martes toda la semana con el equipo y parecía en perfectas condiciones para jugar, tras ser descartado para el once por la apuesta de Ancelotti por un sistema 4-4-2, tampoco entró en los cambios y acabó incluso debutando Víctor Muñoz cuando Vinícius pidió el cambio por molestias físicas.

"No hay absolutamente nada de castigo, cero problemas con él", aseguró Ancelotti. "Tuvo un estado febril, ha intentado recuperar y estar listo pero no estaba al cien por cien. Meterle cinco minutos sin estar bien hay un riesgo, que se pueda lesionar". EFE