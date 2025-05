Carlos Calderón niega tajantemente que su historia con Laura Cuevas sea un montaje

Carlos Calderón y Laura Cuevas volvieron a protagonizar un fuerte encontronazo este viernes en el programa '¡De viernes!', donde tuvieron que afrontar las críticas que están recibiendo al acusarles de montajistas.

Sin dar un paso atrás, Carlos anunciaba al inicio del programa que la semana pasada, después de estar en televisión, hablaron en la habitación del hotel y acabaron manteniendo relaciones sexuales... dejando a todos los colaboradores boquiabiertos.

Tras su enfrentamiento en televisión, la expareja de Laura se ha dejado ver esta mañana cogiendo el AVE y aseguraba que "para nada" se trata de un montaje, ya que "no me pongo de esa manera por un simple montaje, todo lo que me pasa es realidad, es complicado tener una actitud así siendo un montaje, lo que pasé yo ayer para mí se queda".

Lo único que quiere en estos momentos es "descansar" porque "no tengo ganas de nada, quiero descansar, refugiarme en mi familia y que pase el tiempo, que el tiempo lo cura todo", ya que no lo está pasando nada bien.

Además, ayer el programa contó con el testimonio de Daniela, una mujer que afirmó que la pareja tenía una relación abierta, pero parece que Carlos quiere jugar ala ambigüedad y no confirmar si es cierto: "Ella se basa en lo que le cuenta Laura, no te puedo decir si es verdad o mentira".

Por último, Carlos ha negado que se haya quedado con el dinero de su expareja, tendiéndole la mano a Laura a mostrarle todos los documentos que avalan su versión: "Yo creo que cuando ella quiera le enseño todo detalladamente porque ella sabe que yo no me he quedado con nada, no es mi estilo".