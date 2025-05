Los rusos combaten en Ucrania casi tantos días como en la Gran Guerra Patria

Moscú, 9 may (EFE).- Los soldados rusos han combatido en Ucrania (2002-25) durante casi tantos días como en la Gran Guerra Patria (1941-45), como se conoce el período soviético de la Segunda Guerra Mundial, en la que los primeros dos años la Unión Soviética no fue un país beligerante, ya que firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi.

El Ejército Rojo combatió durante 1.418 días (3 años y más de 8 meses) entre la invasión nazi de la URSS el 22 de junio de 1941 y la toma de Berlín el 9 de mayo de 1945.

Mientras, los militares rusos combaten en el país vecino desde el 24 de febrero de 2022, es decir, 1.170 jornadas (3 años y dos meses y medio).

"¡Podemos repetir! ¡Vamos a Berlín!", decían los partidarios de la guerra en los primeros meses de combates.

No obstante, lo que debía ser un 'blitzkrieg' -guerra relámpago- se convirtió en una pesadilla de más de tres años de acciones militares debido a la resistencia ucraniana.

A estas alturas, el Ejército Rojo ya había expulsado a las tropas nazis de territorio soviético y se disponía a liberar varias capitales de Europa del Este.

En cambio, los soldados rusos ni siquiera han logrado conquistar el territorio de las cuatro regiones ucranianas que el Kremlin se anexionó sobre el papel de la Constitución rusa en septiembre de 2022.

En total, los rusos han conquistado cerca de 70.000 kilómetros cuadrados (la superficie de Irlanda) o el 18,5 % de territorio ucraniano -el 7 % ya estaba bajo control prorruso en 2022-, según la plataforma ucraniana Deep State.

Eso sí, en vísperas del aniversario el Estado Mayor anunció la virtual liberación de la región rusa de Kursk, ocupada parcialmente por tropas ucranianas desde agosto de 2024.

En contraposición, la OTAN ha integrado en su seno a Finlandia, lo que significa que Rusia tiene ahora 1.300 kilómetros más de frontera con el bloque aliado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, comparó desde un principio "la noble causa" que persigue la 'operación militar especial' con los objetivos de la Gran Guerra Patria.

Poco importa que en la segunda fueran las tropas hitlerianas las que invadieran territorio soviético, mientras en la actual contienda es justamente al revés.

Fue el diario Pravda el que acuñó el nombre de Gran Guerra Patria en el artículo publicado el 23 de junio de 1941, un día después de la invasión nazi. La actual es conocida como SVO, acrónimo de Operación Militar Especial.

Sea como sea, Putin insiste en que la actual campaña militar es puramente defensiva, ya que su objetivo es proteger a los rusos que viven en el este de Ucrania y evitar un 'genocidio'.

"Esperamos durante ocho largos años", dijo, a la hora de realzar la paciencia que el Kremlin tuvo con el Gobierno 'neonazi' ucraniano encabezado por un judío, Volodímir Zelenski.

Y es que Putin subraya que el enemigo "es el mismo" que en 1941, los ultranacionalistas ucranianos, que odian todo lo que tenga que ver con Rusia, su lengua, sus tradiciones y su Iglesia.

De hecho, recientemente acuñó el concepto 'genocidio del pueblo soviético' para referirse a las matanzas cometidas por los nazis durante la contienda mundial.

El líder ruso también ha aludido a la primera Guerra Patria, la de 1812 contra la invasión de las fuerzas napoleónicas que también acabó en derrota del invasor.

El Ejército Rojo perdió más de 8 millones de hombres en la contienda mundial, a los que hay que sumar unos 18 millones de civiles, según fuentes oficiales.

Mientras, las Fuerzas Armadas rusas habrían perdido desde febrero de 2022, según fuentes independientes, cerca de 200.000 soldados -entre militares profesionales, voluntarios y reservistas- , además de unos 700.000 heridos.

Esa cifra no cuenta ni los combatientes procedentes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas ni los mercenarios extranjeros contratados por Moscú.

Las autoridades únicamente reconocen 5.937 muertos, la última cifra que Defensa publicó en septiembre de 2022.

Por comparar, los soviéticos perdieron más de 126.000 soldados en los poco más de tres meses de guerra con Finlandia (1939-40) y unos 15.000 hombres en Afganistán, donde combatieron durante diez largos años (1979-1989).EFE