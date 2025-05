Exportaciones chinas a EE.UU. caen un 21% en abril con aranceles

(Bloomberg) -- Las exportaciones de China aumentaron más de lo previsto en abril, a pesar de que los envíos a EE.UU. se desplomaron en el primer mes tras la imposición de aranceles superiores al 100% sobre determinados productos chinos.

Los primeros datos oficiales tras la escalada de la guerra comercial solo reflejan los daños iniciales de los aranceles, cuyos efectos probablemente se acentuarán a partir de este mes. Muchos analistas esperan que, a menos que se reduzcan los aranceles, el comercio entre las dos mayores economías del mundo acabará colapsando tras alcanzar casi US$690.000 millones el año pasado, lo que diezmaría industrias y aumentaría los precios para empresas y consumidores.

Los envíos a EE.UU. cayeron un 21% con respecto al año anterior tras la imposición de aranceles a principios de abril, según datos de la administración aduanera publicados el viernes. Los aranceles de China a los productos estadounidenses provocaron que las importaciones procedentes de EE.UU. cayeran casi un 14% el mes pasado.

Las empresas chinas pudieron aumentar sus ventas en otros mercados para compensar la caída en EE.UU., con un crecimiento total de las exportaciones del 8,1% el mes pasado, muy por encima de las previsiones de los economistas, pero por debajo del aumento de más del 12% en marzo.

Los envíos a la India y a los diez países del sudeste asiático del grupo Asean se dispararon más de un 20%, mientras que las exportaciones a la Unión Europea aumentaron un 8%. Las importaciones cayeron un 0,2% por segundo mes consecutivo, lo que dejó un superávit comercial de US$96.000 millones.

Sin embargo, este desvío del comercio hacia otros destinos distintos de EE.UU. probablemente agravará la preocupación en países de Europa y otras regiones, que temen convertirse en vertederos de productos chinos. Para Pekín, la reducción o la pérdida de acceso a su mayor mercado exterior probablemente supondrá un lastre adicional para los precios de exportación, que ya se encuentran bajo la presión de la deflación y la hipercompetencia interna.

Igualmente preocupante es lo que puedan hacer los socios comerciales de China en respuesta. Vietnam y Corea del Sur se encuentran entre los países que han impuesto aranceles antidumping al acero de China, sumándose a otras restricciones impuestas en todo el mundo en los últimos años para defender sus industrias.

Los negociadores de EE.UU. y China se reunirán este fin de semana para celebrar sus primeras negociaciones comerciales desde que Trump asumió el cargo este año. Las empresas tienen la esperanza de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo sobre la reducción de los aranceles que se han impuesto mutuamente.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, encabezará las conversaciones y ha calificado los aranceles actuales de “insostenibles”. Él y su equipo comenzarán las reuniones el sábado con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng.

“Las autoridades han intensificado los estímulos para ayudar a la economía. Las próximas conversaciones comerciales con funcionarios de EE.UU. pueden abrir el camino a una cierta distensión. Pero eso está lejos de estar asegurado. Y sin una reducción de los aranceles, la presión sobre el crecimiento se intensificará”.

Aunque ambas partes han adoptado posiciones firmes, la Administración Trump está sopesando una drástica reducción de los aranceles durante las negociaciones para rebajar las tensiones y mitigar el dolor económico que ambos países ya están empezando a sentir, según personas familiarizadas con los preparativos.

La parte estadounidense ha fijado el objetivo de reducir los aranceles por debajo del 60% como primer paso, algo que cree que China podría estar dispuesta a igualar, y los avances en las dos jornadas de conversaciones previstas podrían dar lugar a la aplicación de esos recortes tan pronto como la próxima semana, según han afirmado.

