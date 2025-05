AMP. Xabi Alonso no seguirá en el Bayer Leverkusen la temporada que viene

El entrenador español Xabi Alonso no continuará al frente del Bayer Leverkusen alemán después de que el club haya accedido a su petición a rescindir prematuramente el contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio de 2026, un anuncio que alimenta los rumores de su posible llegada al Real Madrid.

"Tras más de dos años y medio juntos, el Bayer 04 Leverkusen y el entrenador Xabi Alonso separarán sus caminos. El campeón de Alemania 2024, de Copa y de Supercopa, ha accedido a la petición del español de rescindir prematuramente su contrato, que originalmente se extendía hasta el verano de 2026, al final de esta temporada. El Bayer 04 anunciará a su sucesor como entrenador a su debido tiempo", indicó el conjunto germano en su página web.

El de Tolosa llegó en octubre de 2022 al banquillo del Bayer Leverkusen en sustitución del suizo Gerardo Seoane y su mano se notó rápidamente con el equipo empezando a mostrar un gran fútbol que tuvo su eclosión la temporada pasada cuando logró el histórico primer título de la Bundesliga y de la Copa, perdiendo únicamente un partido, el que le costó el trofeo de la Liga Europa ante la Atalanta, cambiando la historia de un equipo irónicamente llamado 'Neverkusen'.

Esta campaña no ha sido tan fructífera y conjunto alemán no ha podido defender su título ante el Bayern Múnich, su verdugo en la Liga de Campeones. El nombre de Alonso se ha vinculado en las últimas semanas al Real Madrid como el posible sustituto del italiano Carlo Ancelotti si este no cumple el año de contrato que le resta con el equipo madridista en el que militó el excentrocampista.

De hecho, el pasado mes de abril, el CEO del club, el español Fernando Carro, confirmó que tenían un pacto con el tolosarra para facilitar su marcha si venía un club en el que hubiese jugado (Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern) con la intención de ficharle.

"Estoy muy agradecido al Bayer 04 Leverkusen, a mis jugadores y a mi plantilla, a todos los empleados del club y, por último, pero no por ello menos importante, a los fantásticos aficionados. Nuestro éxito ha sido el resultado de un extraordinario trabajo en equipo", remarcó Alonso en la web del club.

Para el técnico, "ganar la Bundesliga por primera vez es muy merecido para este club" y celebró que el club depositase "una extraordinaria confianza" en su persona. "Mi agradecimiento y afecto a todos los que han contribuido a hacer realidad este triunfo, incluida la conquista de la Copa en Berlín. El Bayer está preparado para el futuro, el camino positivo continuará y lo seguiré de cerca", añadió.

"Junto con Xabi Alonso, hemos escrito una historia de éxito nunca vista en el fútbol alemán, ganando la Bundesliga sin conocer la derrota. Como entrenador, fue un embajador excepcional en todo momento, tanto para nuestro club como para la Bundesliga en su conjunto. Estamos muy agradecidos a Xabi Alonso por ello", expresó Werner Wenning, presidente de la Junta de Accionistas del Bayer.

Para Fernando Carro, "los éxitos conseguidos bajo la dirección de Xabi Alonso han hecho que el Bayer 04 sea reconocido de forma duradera en el mundo del fútbol". "Llevar el trofeo de campeón a Leverkusen como invicto, ganar la Copa, llegar a la final de la Liga Europa y ganar la Supercopa es algo de que lo estamos muy orgullosos", apuntó el directivo.

Finalmente, el director deportivo del club, Simon Rolfes, califica como "un hito en el desarrollo" del equipo la etapa junto a Xabi Alonso. "Junto con Xabi, hemos formado un equipo que ha impresionado a todo el mundo del fútbol por su calidad deportiva y su mentalidad. Estamos orgullosos de los grandes progresos y de la situación actual del club, y deseamos a Xabi lo mejor en su futuro. Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán más a menudo", sentenció.