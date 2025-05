Presidente serbio Vucic "no callará" ante la UE por críticas contra su visita a Moscú

Zagreb, 8 may (EFE).- El presidente de Serbia, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, reconoció este jueves que espera "reacciones muy difíciles" de la Unión Europea (UE) por su actual visita a Rusia, pero aseguró que "no callará" ante las críticas de Bruselas.

"Si pensaban que me quedaría callado, como callaron algunos en la última Comunidad Política Europea (CPE) cuando les atacaron por sus visitas a Moscú, no me callaré. Mi respuesta será seria, responsable y bien preparada", subrayó Vucic en declaraciones a la prensa serbia durante su visita a Moscú, que comenzó ayer.

Añadió que no leerá un texto preparado, pero que "dirá todo lo que piensa" en la próxima reunión de la CPE el 16 de mayo en Tirana, respecto a la actitud de Bruselas hacia Serbia, informó la agencia de noticias serbia Tanjug.

Aseguró que su país continuará en el camino de acceso a la UE a pesar de las advertencias de que la presencia de altos representantes de países miembros o candidatos a la UE el 9 de mayo en Moscú sería contraria a los valores comunitarios debido a la agresión contra Ucrania y que eso podría acarrear consecuencias.

A pesar de estar negociando su entrada en la UE, Serbia mantiene estrechas relaciones con Rusia y también con China, y no ha alineado su política exterior con la comunitaria.

En ese sentido, Serbia no se ha unido a las sanciones comunitarias contra Rusia por la invasión de Ucrania.

El presidente serbio llegó este miércoles a Moscú para asistir el viernes al desfile del "Día de la Victoria” como invitado del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Vucic condecoró hoy en Moscú a Cirilo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que aprueba la invasión rusa de Ucrania, con la "orden de la República de Serbia de primer grado y gran collar por servicios distinguidos en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones amistosas y la cooperación".

Tras reunirse hoy con el presidente de Kazajistán, Kasim Zomart Tokaev, el líder serbio asistirá a una cena oficial en el Kremlin organizada por Putin para los dignatarios extranjeros invitados.

Luego, dijo el propio Vucic, le espera "una noche de insomnio", para prepararse para los encuentros bilaterales de mañana con Putin y con el presidente chino, Xi Jinping. EFE