Apple estudia usar motores de búsqueda con IA en Safari si termina su acuerdo con Google

(Bloomberg) -- Apple Inc. está “estudiando activamente” actualizar el navegador web Safari de sus dispositivos para centrarse en motores de búsqueda impulsados por IA, a la luz del posible fracaso de su acuerdo con Google y de cambios más amplios en el sector.

Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios de Apple, hizo esta revelación el miércoles durante su testimonio en el juicio del Departamento de Justicia de EE.UU. contra Alphabet Inc. El núcleo de la disputa es el acuerdo entre Apple y Google, estimado en US$20.000 millones anuales, que convierte a Google en la oferta predeterminada para las consultas en el navegador incluido de Apple.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

También señaló que las búsquedas en Safari descendieron por primera vez el mes pasado, lo que atribuyó a que la gente utiliza la IA. Cue dijo que cree que los proveedores de búsqueda con IA, como OpenAI, Perplexity AI Inc. y Anthropic PBC, acabarán sustituyendo a los motores de búsqueda estándar como Google.

“Los añadiremos a la lista; probablemente no serán los predeterminados”, dijo, y añadió que aún necesitan mejorar. Cue señaló concretamente que la empresa ha mantenido algunas conversaciones con Perplexity.

“Antes de la IA, mi sensación al respecto era que ninguno de los otros era una opción válida”, señaló Cue. “Creo que hoy existe un potencial mucho mayor porque hay nuevos participantes que atacan el problema de una forma diferente”

Ahora mismo, Apple ofrece ChatGPT de OpenAI como opción en Siri y se espera que este año añada Gemini, el producto de búsqueda de IA de Google. Cue dijo que Apple también evaluó Anthropic, Perplexity, DeepSeek y Grok para este fin. Cue dijo que el acuerdo con OpenAI permite añadir otros proveedores de IA al sistema operativo de la empresa, incluida el propia.

Las acciones de Alphabet cayeron hasta un 7% el miércoles, arrastrando a la baja al mercado en general. Las acciones de Apple también se desplomaron tras los comentarios de Cue, con una baja de hasta un 2,5%.

Antes de que ChatGPT fuera elegido el año pasado como parte de Apple Intelligence en iOS 18, hubo un debate con Google, señaló Cue y agregó que Google había proporcionado una hoja de términos que “tenía muchas cosas que Apple no aceptaría y que no aceptó con OpenAI”.

La tecnología está cambiando lo suficientemente rápido como para que la gente ni siquiera utilice los mismos dispositivos dentro de unos años, sostuvo Cue. “Puede que dentro de 10 años no se necesite un iPhone, por disparatado que parezca”, afirmó. “La única forma de tener una verdadera competencia es cuando se producen cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos crean estas oportunidades. La IA es un nuevo cambio tecnológico, y está creando nuevas oportunidades para los nuevos actores”.

Cue señaló que los actores de la IA tendrían que mejorar sus parámetros de búsqueda. Pero, aunque eso no ocurra rápidamente, tienen otras funciones que son “tanto mejores que la gente cambiará”.

También dijo que los grandes modelos lingüísticos —la tecnología subyacente de la IA generativa— seguirán mejorando, lo que dará a los usuarios más motivos para cambiar.

Aun así, cree que Google debe seguir siendo el buscador predeterminado en Safari y afirma que le quita el sueño la posibilidad de perder la cuota de ingresos derivada de su acuerdo. El acuerdo actual de Apple con Google sobre la búsqueda habitual sigue teniendo las mejores condiciones económicas.

Nota Original: Apple Eyes Move to AI Search in Browser Amid Google Fallout (1)

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.