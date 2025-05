Tres jóvenes españoles, premiados por desarrollo de etiquetado inteligente para alimentos

Berlín, 6 may (EFE).- Tres emprendedores españoles, que han desarrollado etiquetas inteligentes contra el desperdicio de alimentos, figuran entre los diez inventores que, de entre 450 candidatos, han sido reconocidos con el Premio Jóvenes Inventores 2025, informó este martes la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Los innovadores Pilar Granado, de 29 años; Pablo Sosa Domínguez, de 29 años también; y Luis Chimeno, de 28, todos ellos residentes de Elche, han sido seleccionados de entre más de 450 candidatos por su trabajo, explicó el organismo europeo con sede en Múnich (Alemania) en un comunicado.

La empresa de los tres jóvenes, Oscillum, ha desarrollado etiquetas inteligentes y biodegradables que cambian de color en base a la actividad de las bacterias responsables de la descomposición de los alimentos, advirtiendo de este modo de que ya no es apto para el consumo.

De este modo, los consumidores pueden tomar decisiones tales como no descartar un producto que todavía es fresco, a pesar de su aspecto -lo que contribuye a reducir el desperdicio de alimentos-, o no comer algo que podría ser perjudicial para la salud, aunque no dé esa impresión a simple vista.

Cada año, en la Unión Europea (UE) se tiran 59 millones de toneladas de alimentos -o 132 kilos por persona- que todavía se podrían aprovechar, lo que genera pérdidas de 132.000 millones de euros, según el comunicado.

Al mismo tiempo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año enferman 23 millones de personas en la UE por haber consumido alimentos en mal estado.

Las etiquetas inteligentes creadas por Oscillum se pueden emplear para productos envasados y no envasados, como carne, pescado y frutas y verduras.

Los tres concibieron la idea cuando eran estudiantes y compartían piso y posteriormente participaron en programas de apoyo al emprendimiento, obtuvieron financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y participaron en diversos concursos para poder desarrollarla.

"Lanzar un producto nuevo significaba que ni la industria ni los consumidores sabían qué era ni cómo funcionaba. Tuvimos que dedicar mucho esfuerzo a contar nuestra historia y demostrar la utilidad y ventajas de nuestra tecnología", dijo uno de los inventores, Pablo Sosa.

El galardón, que reconoce a innovadores de todo el mundo que emplean la tecnología para dar respuesta a los grandes desafíos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, se entregará el próximo 18 de junio en una ceremonia en Islandia.EFE