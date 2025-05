Las universidades de élite lideran la salida del capital privado

(Bloomberg) -- Las empresas de capital riesgo están tardando más de una década en devolver el dinero a sus inversores. Las dotaciones de capital de las universidades de élite, algunos de sus clientes más importantes, no pueden esperar mucho más.

Las altas tasas de interés y las políticas comerciales del presidente Donald Trump se están interponiendo a una esperada reactivación de las fusiones y adquisiciones que se suponía iba a acelerar las distribuciones de capital privado. Su promesa de cortar la financiación federal para universidades como Harvard y Princeton añadió más presión. Esto está empujando a los gestores de fondos a considerar lo que antes era el último recurso: vender sus participaciones en fondos de capital riesgo para obtener efectivo.

Los inversores en fondos de inversión habían considerado este año como el año en el que las operaciones convertirían sus ganancias en efectivo. En cambio, un nuevo episodio de turbulencias económicas está centrando la atención en el mercado de instrumentos secundarios, que ofrece una salida. Según una estimación, las ventas en este mercado aumentaron un 45% en el primer trimestre, y Evercore Inc. prevé un aumento de US$20.000 millones este año tras un récord en 2024.

“El capital es menos accesible para nuevas oportunidades con tanto dinero inmovilizado”, dijo Christopher White, que supervisa las inversiones de capital privado de Texas Tech University.

Los años de escasa rentabilidad y distribuciones infrecuentes han sido difíciles, dijo White, y las dotaciones, o endowments, de más de US$2.000 millones planea reducir parte de su exposición a la renta variable privada.

Quienes deseen vender en el mercado secundario probablemente encontrarán muchos compradores potenciales, a un precio. Este rincón del capital riesgo se ha convertido últimamente en una de las áreas más candentes de las finanzas, atrayendo nuevos fondos de actores como Apollo Global Management Inc. y Ares Management Corp. Pero algunos inversores desconfían de cristalizar mayores pérdidas vendiendo posiciones en un mercado incierto. Es probable que la reciente volatilidad haga bajar los precios, dijo Nate Walton, responsable de capital privado secundario de Ares.

Según Bain & Co., a finales de 2024, el sector de las adquisiciones contaba con unos US$3,6 billones de valor no realizado en 29.000 empresas en cartera sin vender. Las distribuciones a los inversores como porcentaje del valor neto de los activos cayeron hasta un récord del 11% el año pasado, frente a un promedio a largo plazo de alrededor del 25%.

