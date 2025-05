Willy Hernangómez: "Es el partido más importante del año"

El jugador del Barça Willy Hernangómez ha asegurado que el quinto partido de este martes (19.00) frente al AS Mónaco es el encuentro "más importante" del año y que son conscientes de que será un duelo "muy duro y físico", pero que tienen seguir dando "pasos hacia adelante" como han hecho los dos últimos choques de la eliminatoria para así intentar lograr el pase a la 'Final Four' de la Euroliga.

"Mañana tenemos que seguir dando pasos hacia delante como hemos ido dando durante los dos últimos partidos de la serie. Esperamos un partido muy duro y físico. Somos conscientes de que si hacemos nuestro trabajo tenemos muchas opciones. Sabemos que va a ser muy difícil. Es el partido más importante del año", declaró el pívot blaugrana ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes.

"Todo el equipo sabe de la importancia del encuentro. Es un partido que motiva mucho. Llevas todo el año trabajando muy duro para momentos como este. El equipo necesita la mejor versión de cada uno para ganar el martes. Es muy importante pensar que es una oportunidad para llegar a una 'Final Four', que sería mi primera y tengo muchas ganas", afirmó.

El pívot madrileño llega a este encuentro decisivo tras tener un papel importante en las dos victorias en el Palau Blaugrana, especialmente en el tercer choque -19 puntos-, actuaciones que le han hecho tener "mucha confianza" y tener muchas ganas de "ayudar al equipo" para lograr la clasificación a la final a cuatro de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

"Vengo trabajando muy duro todo el año para poder esta estar preparado y seguir trabajando en ayudar al equipo, en seguir confiando en mí mismo. Ha dado la casualidad ahora que he tenido más oportunidades. Me siento con mucha confianza y lo único que quiero es ayudar al equipo. No me queda otra que seguir dándolo todo y mañana hacer todo lo posible para intentar ayudar al equipo a ganar", explicó.

Para el '14' es "importante" saber que el equipo llega al duelo tras una semana muy buena. "Esto no tiene que ser un motivo de relajación. Hemos estado un poco al límite. Somos conscientes de que mañana es un partido clave. Jugamos en Mónaco, que siempre nos ha costado y creo que tenemos que seguir jugando como sabemos. Ser duros en los momentos que ellos tengan rachas y si jugamos como sabemos, tendremos muchas opciones, expresó el pívot.

Finalmente, manifestó la importancia de "no pensar más allá" y darlo todo para lograr el triunfo en la Salle Gaston Medecin monegasca. "Llegamos a tope. Somos conscientes de que el partido más importante del año. No hay que pensar más allá. Tenemos que dejarnos todo por el equipo y estaremos muy contentos si conseguimos el pase a la 'Final Four'", finalizó.