Tamara, tras las acusaciones del que fuera su mánager: "Estoy tranquila"

Después de anunciar su divorcio, Tamara ha tenido que soportar el testimonio del que fuera su mánager, Neruk y su mujer, Tina, acusándole de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Una polémica en la que la artista no ha entrado y ahora que ha reaparecido ante las cámaras ha zanjado por completo.

"Está en un proceso judicial, que está abierto, que no se puede hablar mucho del tema porque eso es lo que me aconsejan mis abogados, que están pendientes de todo", aseguraba la cantante tras todo lo que han contado en televisión.

Eso sí, Tamara dejaba claro que está "muy tranquila" porque "estoy esperando a que un juez dictamine y nada más porque sé lo que he hecho y lo que no he hecho, entonces eso te da paz y tranquilidad".

De esta manera, la artista recalcaba que ella no va a hablar de estos temas personales porque lo suyo "es vender música, que es lo que más me fascina en esta vida, aparte de mis hijos y eso es lo que estoy haciendo".

Por último, hacía hincapié en que la fuerza la encuentra en "todo y hay gente que me quiere, que está conmigo y que me adora. Yo no tengo ninguna queja en esta vida, no me puedo quejar", demostrando así que está centrada en su carrera musical y no en lo que se ha dicho de ella estos últimos meses.