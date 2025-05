El Gobierno boliviano denuncia a la jueza Moreno tras favorecer a Evo Morales

El ministro de Justicia del Gobierno boliviano, César Siles, ha informado de que se ha presentado denuncias por la vía penal y disciplinaria contra la jueza de garantías constitucionales Lilian Moreno después de publicar un dictamen que favorece al expresidente y rival político del presidente Luis Arce, Evo Morales.

En concreto ha sido denunciada por "delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales". "Se ha presentado ya la acción penal acá en La Paz y se ha presentado también la acción disciplinaria en Sucre", ha apuntado Siles, en una entrevista con la cadena pública Bolivia TV.

Inicialmente la denuncia contemplaba únicamente el delito de prevaricato. Sin embargo, en las últimas horas fue ampliada por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales, específicamente por el incumplimiento de un fallo emitido por el juez Franz Zavaleta de La Paz.

"El juez competente dispuso que se dejen en suspenso todas las resoluciones dictadas por la jueza Lilian Moreno con posterioridad a ese fallo, incluida la última resolución en la que disponía la anulación de un proceso", ha indicado Siles.

El pasado miércoles la jueza Moreno anuló la imputación y la orden de aprehensión del expresidente Morales por un caso de presunta trata de personas con agravante.

Sin embargo, el 2 de mayo el juez de La Paz Franz Zabaleta dejó sin efecto la resolución de Moreno, por lo que ahora continúa vigente la orden de aprehensión de Morales.

El equipo jurídico de Morales ha salido en defensa de Moreno y aseguró que sufre hostigamiento solamente por haber "cumplido con su trabajo". "No se puede amenazar a una jueza por haber cumplido con su trabajo. Pedimos al pueblo boliviano que se solidarice con una mujer que está sufriendo y es víctima de este acoso político", dijo uno de los abogados de Morales, Wilfredo Chávez.

Moreno aseguró el viernes en conversación con 'El Deber' que está "delicada de salud" y que necesita "reposo para estar tranquila". "Yo estoy mal. Como es de conocimiento de todos, hace poco me operaron del hombro y además tengo una operación de columna. Yo estoy recuperándome de eso y este tipo de situaciones que me estresa, hace que mi situación y mi recuperación sea lenta y más dolorosa. Necesito reposo para estar tranquila, recibir fisioterapia para relajar los músculos y este tipo de cosas no me ayudan", argumentó la jueza.