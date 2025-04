Casa Real celebra la mayoría de edad de la Infanta Sofía con un posado inédito en solitario

Este martes 29 de abril es un día muy especial para la Familia Real. La hija menor de los Reyes Felipe y Letizia, la Infanta Sofía, cumple 18 años y, lejos de grandes celebraciones y de los fastos que rodearon la mayoría de edad de la Princesa Leonor -que juró lealtad a las Cortes Generales el 31 de octubre de 2023 antes de festejar esta jornada histórica con un almuerzo con personalidades en el Palacio Real, y una fiesta de índole privada y más íntima por la noche en el Palacio Real del Pardo-, su hermana menor soplará las velas con sus compañeros de clase en el internado UWC Atlantic College de Gales donde está estudiando el Bachillerato Internacional.

No podrá celebrar este día tan importante en la vida de cualquier joven de su edad con su familia, ya que la Princesa de Asturias continúa su travesía en el crucero de instrucción Juan Sebastián Elcano, y sus padres tenían previsto desplazarse esta mañana a Jaén para celebrar el 1200º aniversario de la capitalidad de la ciudad. Un acto que ha sido cancelado a causa del apagón eléctrico masivo que afectó a nuestro país este lunes, aunque Felipe VI no ha cancelado su agenda y este martes presidirá en el Palacio de la Moncloa una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para tratar esta crisis sin precedentes que paralizó España durante horas.

Sin embargo, conscientes de que la mayoría de edad de la Infanta Sofía es una fecha digna de celebrar de algún modo especial, Casa Real ha distribuido un posado de la hija menor de los Reyes en solitario, compuesto por cinco imágenes inéditas que fueron tomadas esta Semana Santa -cuando la hermana de la Princesa Leonor disfrutó de varios días de vacaciones en Madrid- en los espectaculares jardines del Palacio de La Zarzuela.

Una sesión que desprende naturalidad, sencillez y cercanía, y para la que la nieta del Rey Juan Carlos, de lo más sonriente, ha escogido un look informal compuesto por unos pantalones fluidos en color azul marino, y una camisa azul celeste ligeramente regamangada, apostando por dejar su larga melena suelta y realzando así un maquillaje natural que destaca su belleza natural.

Será el próximo 24 de mayo cuando tenga lugar la graduación de la Infanta Sofía tras finalizar el Bachillerato Internacional, pero Casa Real todavía no ha revelado cuál será su futuro más inmediato. Tras comunicar que no seguirá los pasos de la Princesa Leonor y no recibirá formación militar, la joven está meditando diferentes opciones respecto a su formación académica.

Suena con fuerza la posibilidad de que realice estudios universitarios relacionados con la tecnología, la ingeniería o la empresa, y aunque se ha especulado que podría decantarse por una Universidad en Washington (Estados Unidos), cobran fuerza los rumores de que finalmente estudiará en España.