China está abierta a sostener negociaciones comerciales si EE.UU. muestra respeto

(Bloomberg) -- China quiere que la administración del presidente Donald Trump dé una serie de pasos antes de aceptar sostener negociaciones comerciales, incluyendo mostrar más respeto y frenar los comentarios despectivos de los miembros de su gabinete, según una persona familiarizada con el pensamiento del gobierno chino.

Otras condiciones incluyen una posición más consistente de EE.UU. y la voluntad de abordar las preocupaciones de China en torno a las sanciones estadounidenses y Taiwán, dijo la persona, que pidió no ser identificada al discutir el pensamiento interno.

Pekín también quiere que EE.UU. nombre a una persona de contacto para las conversaciones que cuente con el apoyo del presidente y pueda ayudar a preparar un acuerdo que Trump y el líder chino Xi Jinping puedan firmar cuando se reúnan, dijo la persona.

El destino de la economía global y los mercados financieros depende en gran medida de si EE.UU. y China pueden encontrar una forma de evitar una guerra comercial prolongada. Trump ha impuesto a China aranceles del 145% sobre la mayoría de los productos desde que asumió el cargo, lo que ha llevado a Pekín a tomar represalias y a amenazar con acabar con la mayor parte del comercio entre las dos mayores economías del mundo.

El yuan extraterritorial se fortaleció un 0,2% frente al dólar a raíz del informe. El dólar australiano, una moneda sustituta de China, también avanzó un 0,5%. Los futuros del índice S&P 500 recortaron pérdidas hasta el 0,4% desde el 1,6% previamente en la sesión.

La rápida ofensiva de los aranceles estadounidenses ha generado un amplio apoyo público en China a las represalias, lo que ha dado a Xi un incentivo político para rechazar las repetidas demandas de Trump de una llamada telefónica. El líder estadounidense volvió a pedir el martes a China que se pusiera en contacto con él para iniciar las negociaciones para resolver la guerra comercial.

Según la persona familiarizada con el pensamiento de Pekín, la condición previa más importante para cualquier conversación es que los funcionarios chinos sepan que dichas interacciones se llevarán a cabo con respeto.

Mientras que el presidente ha sido relativamente moderado al hablar públicamente sobre Xi, otros miembros de su administración han sido más agresivos, dejando a los funcionarios en Pekín inseguros de la posición de EE.UU., dijo la persona.

Los funcionarios de Pekín creen que en este mandato Trump tiene un enorme control sobre esta administración, señaló la persona. Como resultado, cuando los funcionarios estadounidenses hacen declaraciones contundentes sobre China y Trump no desautoriza esos puntos de vista, los funcionarios chinos han asumido que el presidente aprueba sus posiciones, agregó.

China también quiere que EE.UU. aborde sus preocupaciones de seguridad nacional, en particular sobre Taiwán, agregó la persona. Pekín reclama la isla autónoma como parte de su territorio y se ha comprometido a tomar medidas, incluida la acción militar si es necesario, para proteger esas afirmaciones. China no emprenderá ninguna acción provocativa en Taiwán, dijo la persona, pero responderá si se le provoca.

Por último, Pekín también quiere que EE.UU. designe a una persona de contacto para que lidere las conversaciones. China no tiene preferencia por quién sea, pero quiere que la persona hable y actúe claramente con la autoridad de Trump, afirmó la persona.

