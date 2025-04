México reformará el Consejo de la petrolera más endeudada del mundo

(Bloomberg) -- El Senado de México nominará a nuevos miembros independientes a los consejos administrativos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a medida que la presidenta Claudia Sheinbaum busca reactivar a las empresas estatales en dificultades.

La Comisión de Energía del Senado planea nominar al abogado y político Cristóbal Arias Solís, al ex miembro del consejo de administración de Pemex Juan José Paullada Figueroa, y a Rosío Vargas Suárez, académica de la UNAM de México, como miembros independientes del consejo de administración de Pemex en una audiencia programada para el 8 de abril, según un calendario del Senado al que tuvo acceso Bloomberg.

La comisión también nominará a Cecilia Martín del Campo Márquez, ingeniera en energía de la UNAM, y volverá a nominar al actual miembro de la junta directiva, Héctor Sánchez López, para la CFE, según el documento.

Los cambios en la cúpula directiva de Pemex son una muestra de los esfuerzos de Sheinbaum por revitalizar la petrolera más endeudada del mundo, cuya producción ha caído a su nivel más bajo en 40 años mientras lucha por recuperar su división de refinación —que registra pérdidas— y detener una serie de accidentes mortales. Además de su deuda de US$100.000 millones, la empresa también mantiene atrasos con sus proveedores de servicios, lo que ha provocado una crisis en algunas de las localidades costeras de México que abastecen sus operaciones de perforación marina.

La reforma energética de Sheinbaum busca fomentar alianzas con el sector privado para ayudar Pemex a impulsar la producción y reducir la deuda.

Pemex reportó pérdidas por US$30.000 millones el año pasado, las peores desde la pandemia. Mientras tanto, la CFE lucha por mejorar una red eléctrica afectada por apagones estacionales y aumentar la inversión para satisfacer la creciente demanda de electricidad a nivel nacional.

Pemex, la CFE y la Secretaría de Energía declinaron hacer comentarios.

Pemex también excluyó recientemente la representación sindical en su consejo directivo. Esto podría conducir a una mayor fricción entre los trabajadores y la dirección, según Alejandro Schtulmann, jefe de Investigación en Emerging Markets Political Risk Analysis, o EMPRA, una consultora en Ciudad de México.

“Este cambio plantea interrogantes sobre el futuro del diálogo entre la dirección de Pemex y sus empleados, ya que se ha eliminado el canal formal para la participación sindical al más alto nivel”, escribió Schtulmann en una nota a clientes el 28 de marzo. “Esto podría generar mayores tensiones entre la dirección y los empleados, ya que ahora las decisiones podrían tomarse sin consulta sindical directa”.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Mexico to Overhaul Board of World’s Most Indebted Oil Company

--Con la colaboración de Alex Vasquez.

