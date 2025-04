Martín Fiz suma su quinto triunfo en los SuperHalfs en el medio maratón de Berlín

Redacción deportes, 6 abr (EFE).- El vitoriano Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en Gotemburgo (Suecia) en 1995, se proclamó este domingo campeón del medio maratón de Berlín en su categoría M60 y sumó su quinto triunfo en las 'SuperHalfs', el circuito internacional compuesto por seis prestigiosas carreras que reúnen este año a 162.500 corredores.

Después de triunfar en 2023 en los medios maratones de Lisboa (Portugal), Copenhague (Dinamarca) y Cardiff (Gales) y alzarse con la victoria en 2024 en Praga (República Checa) en la categoría 60-64 años, Fiz se vio obligado a renunciar a la carrera de Valencia el pasado año debido a una lesión que le impidió correr durante cuatro meses.

El vitoriano superó recientemente un edema óseo en el astrágalo de su pie derecho y también unos problemas físicos que hasta hace apenas veinte días le impedían trotar sin dolor por debajo de cuatro minutos y treinta segundos por kilómetro.

En Berlín, Martín Fiz, de 62 años, completó el recorrido en un tiempo de 1h15:45 con "buenas sensaciones", en una mañana muy fría y con viento.

"Estoy muy contento porque he podido cumplir el objetivo. He sido un poco reservón porque he estado cinco meses sin poder entrenar bien pero he tenido buenas sensaciones. Llevo más de 300.000 km en las piernas y hay que saber dosificar. Estoy contento porque ganar los six Majors y cinco superhalfs es para estarlo y valorarlo. Ahora me queda Valencia, espero con un cielo azul y para celebrarlo vestir de azul", comentó a EFE Fiz.

El atleta vitoriano tiene previsto concluir su reto de los SuperHalfs el próximo 26 de octubre en el medio maratón de Valencia. EFE

(foto)