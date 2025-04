Gara Arias confirma que le encantaría ampliar la familia con Pepe Barroso Silva

Gara Arias acudía esta semana a la presentación del primer libro de su amiga Isabelle Junot, 'EAT GIRL. De la obsesión a la ilusión', y allí habló ante las cámaras de la prensa sobre la bonita familia que ha construido con Pepe Barroso.

Felizmente enamorados y disfrutando al máximo de su hijo Marco, Gara confesaba que "para nosotros nuestros hermanos es el mayor regalo que nos han hecho" y, por ello, tienen pensado ampliar familia: "Sí, nos gustaría, lo que pasa que... al tiempo".

Ella misma recordaba que a Marco "lo hemos tenido con 25" y ahora mismo "estamos trabajando mucho", por lo que quieren hacer las cosas "con calma", pero confirmaba que "estamos muy bien, Pepe está trabajando mucho y yo por mi parte también".

En cuanto a la faceta del modelo como padre, Gara desvelaba que cuando el pequeño Marco ve a su padre le entran "unas ganas de jugar de bruto, de 'papá, tírame aquí, vamos, saltar en la cama, pelearnos'" y con ella: "a mí me dice 'me he hecho pupa, un abrazo, un tal... y luego yo con él muchas veces quiero jugar como fuerte y demás y es como no, mami, con papi".

También se le preguntó por una boda entre ellos y reconocía que solo les falta el papel que lo confirma: "Bueno, sí, estamos casados. Es que esto ya es para toda la vida, como decimos" aunque pasarán por ese proceso más adelante: "No tenemos prisa, no lo hemos pensado, estamos como tranquilos, como viviendo el día a día, pero bien. Sí, nos encantaría todo".