Tana Rivera, primeras palabras sobre la boda de su tío Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Semanas después de presentar por todo lo alto en Madrid su primera colección de moda, 'Herencia', en colaboración con la marca ERAX -con 30 prendas que derrochan sofisticación inspiradas en el legado de sus dos abuelas, las icónicas Duquesa de Alba y Carmen Ordóñez- Cayetana Rivera se ha convertido en la gran protagonista de la pop-up store efímera de la firma que se ha inaugurado este jueves y estará en Sevilla hasta el próximo sábado.

Una reaparición en la que la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha pronunciado por primera vez sobre la boda de su tío Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que como ya se ha confirmado se celebrará en la finca sevillana de 'Las Arroyuelas' en el mes de octubre con la presencia de gran parte de la familia Alba.

"A mí me hace muchísima ilusión. Me alegro un montón por ellos. Creo que llevan ya muchísimos años y que se tenían que casar y me hace mucha ilusión" ha asegurado con una sonrisa, confesando que "yo, nosotros, a Bárbara la queremos mucho y si mi tío Cayetano es feliz, pues nosotros también".

Siempre discreta con lo que a su vida privada y a su familia se refiere, Tana no ha querido revelar si finalmente su padre ha tenido éxito en sus reivindicaciones y podrá salir por última vez como costalero del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana a pesar de haber cumplido ya los 50, explicando incómoda que "vengo a hablar de mi ropa, de mi colección. No vengo a hablar ni de Semana Santa ni de la boda de mi tío".

Y precisamente sobre su colección cápsula para ERAX nos ha contado que se lo ha pasado "muy bien haciéndolo" y "he aprendido muchísimo de este mundo que me encanta, pero me parece muy difícil". Por eso, aunque está encantada con la experiencia, todavía no sabe si se animará a diseñar algo más: "De momento no me voy a meter en este mundo, la verdad. Me parece que hay que apoyar mucho a la moda española, pero yo de momento voy a seguir en mis eventos, que estoy feliz y me encanta lo que hago".

Respecto a lo que le ha dicho su familia de esta novedosa faceta de diseñadora, Tana ha reconocido que "no se lo había contado a nadie hasta cinco días antes. Que de repente les llegó la invitación para la presentación y todo el mundo, bueno, pero ¿esto qué es? Y yo no, es que saco una colección cápsula". "Y bueno, vinieron y ya después de verlo cada uno me dio sus consejos, lo que les había gustado más, lo que les había gustado menos, pero está todo el mundo muy contento" ha afirmado, confesando orgullosa que tanto es así que su madre ya ha lucido una chaqueta tipo bomber roja "que le sienta ideal".