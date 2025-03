Walmart invertirá US$6.000 millones en México en 2025

(Bloomberg) -- Wal-Mart de México SAB, la unidad local del gigante minorista estadounidense, planea invertir US$6.000 millones este año en sus operaciones en México para agregar más ubicaciones.

La expansión creará 5.500 puestos de trabajo, dijo el director ejecutivo de Walmex, Ignacio Caride, en la conferencia de prensa diaria de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La empresa utilizará los fondos para la apertura d más tiendas bajo las marcas Bodega Aurrerá, Sam’s Club, Walmart Supercenter y Walmart Express.

En 2024, Walmex invirtió US$2.100 millones en México y Centroamérica. La compañía añadió que anunciaría sus planes de inversión de capital para Centroamérica el jueves por la tarde.

Con un valor de mercado de US$49.000 millones, Walmex, que cotiza en bolsa, es una de las empresas más grandes de México .

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Walmart to Invest $6 Billion in Mexico in 2025 to Add Locations

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.