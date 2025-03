Mari Ángeles Grajal revela la reacción de Casa Real a la biografía de Jaime Ostos

Unos días después de su llegada a las librerías, Mari Ángeles Grajal ha presentado arropada por su hijo Jacobo Ostos en un emotivo acto en la capital la biografía que ha escrito de su marido, 'Jaime Ostos, sin filtros', tres años después del fallecimiento del emblemático torero.

Con el recuerdo todavía presente del tenso enfrentamiento que protagonizaron Jacobo y Jaime Ostos Jr. hace varias semanas en un evento taurino presentado por la neumóloga -que terminó con un cruce de denuncias y dos versiones completamente opuestas sobre lo que sucedió después de que el hijo mayor del diestro apareciese con la cara amoratada asegurando que su hermano le había agredido y amenazado de muerte-, la viuda de Jaime Ostos se ha rodeado de amigos y rostros conocidos, como Nieves Herrero, José Manuel Díaz-Patón o Julián Porras, en una presentación muy especial en la que ha hablado largo y tendido sobre el libro en el que revela los aspectos más desconocidos de la vida y trayectoria de su marido.

"Estoy un poco nerviosa. El lector va a encontrar un libro sin filtros, muy honesto... No me sale la palabra. Pura verdad, como era él toreando, era la verdad, el valor, el poderío, pues esto, a nivel personal, en las anécdotas personales, pues igual, ya le conocéis vosotros" ha explicado ante las cámaras muy emocionada, reconociendo que "no es fácil hablar en pasado de Jaime. Casi todos los días yo creo que hablo en presente, además le tengo en casa en cualquier rincón, y me acuerdo, y hoy pues estará mirando, y hoy ya hace 66 años que le dio la alternativa a Curro Romero en Valencia".

Lo más complicado de escribir, como confiesa, "el epílogo, porque lo demás está escrito a medias, ¿no? Como un mano a mano -entre Jaime y ella- todos los capítulos, y el epílogo lo he escrito yo sola". "Lo viví fatal, llorando, caían las lágrimas en el ordenador, porque me fui un 26 de diciembre con Jaime, con cuatro maletas, a Colombia, y regresé con las cuatro maletas y la urna de las cenizas" ha echado la vista atrás, recordando la repentina muerte del diestro el 8 de enero de 2022 cuando fueron a celebrar Año Nuevo al país sudamericano en compañía de unos amigos. "El tiempo va poniendo las cosas en su lugar, pero fue muy duro porque no te lo esperas, despertarte y ver que está muerto tu marido, cuando seis horas antes estaba bailando bulerías en Bogotá, pues imagínate" ha expresado muy afectada.

Un libro que descubre el lado más desconocido de Jaime, pero que a su hijo no le ha pillado 'de nuevas' porque como nos ha contado Mari Ángeles, "él lo ha vivido también en presente. Yo empecé a escribirlo, claro, y antes cuando yo escribía escuchaba a su padre todos los días. Lo que hablábamos y Jaime hablaba mucho con Jacobo, Jacobo participa mucho en el diálogo con él".

"El libro no es una línea polémica. El libro es toda la tauramaquia de Jaime, toda la vida profesional, su vida, su rivalidad con los compañeros, la competencia que había, cómo era..." desvela, dejando claro que todo lo que cuenta en la biografía son "verdades" y no ha querido crear ninguna polémica al hacerlas públicas.

El capítulo más controvertido y el que más ha dado qué hablar, sin duda, en el que desvela como Jaime y el Rey Juan Carlos -entonces cadete de la Academia Militar de Zaragoza de 19 años- compartieron una noche de fiesta en la capital maña, acabando en la misma cama con dos vedettes. Una revelación que como asegura Mari Ángeles no ha provocado ninguna reacción en Casa Real: "No, no, no. Yo he hablado, por ejemplo, con Nicolás el secretario de la Infanta, y muy contento. Está muy bien, me gusta. Además es que han visto a Jaime con su Majestad el Rey muchísimo. Y ¿qué va a pasar por decir que eran amigos? Todo lo contrario, es un orgullo" sentencia.

Como no podía ser de otro modo, dedica el libro a su marido, convencida de que estaría muy orgulloso de ella. Aunque han pasado tres años de su muerte, la doctora confiesa que continúa echando "todo" de menos de él. "Lo que me ayudaba, lo que me ayudaba en cosas que yo no estoy acostumbrada a hacer y que me he tenido que acostumbrar, cosas de la casa, de la familia... Entonces yo he tenido que aprender a hacer muchas cosas, muchísimas sin él. Conducir, siempre conducía él. Y le echo mucho de menos porque siempre me estaba diciendo cosas fantásticas, maravillosas, groserías algunas veces, estás más buena que nadie. Ahora no me lo dice nadie" afirma.

Una presentación muy especial en la que Grajal no ha querido pronunciarse sobre Jaime Ostos Jr. ni sobre el enfrentamiento que protagonizó con su hijo Jacobo -que como reconoce es ahora su gran pilar-, asegurando que "hoy vamos a disfrutar, vamos a estar tranquilos".

¿Habrá segunda parte de 'Jaime Ostos, sin filtros'?: "Me dice el editor que me falta contar muchísimas cosas" ha asegurado, revelando que ella en cambio no se plantea escribir su propia autobiografía porque "nos sorprendería".