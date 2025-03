A la nueva selección de Bélgica se le escapan tres binacionales: Camara, Karetsas y Talbi

Bruselas, 17 mar (EFE).- La selección de Bélgica, que emprende una nueva etapa con un nuevo seleccionador, no ha logrado seducir a tres promesas con doble nacionalidad: Ilay Camara, Konstantinos Karetsas, Chemsdine Talbi han dado la espalda a los Diablos Rojos y han accedido a competir con Senegal, Grecia y Marruecos, respectivamente.

"Fue una elección del corazón", ha dicho Camara, el último de los tres en renunciar al combinado belga, en declaraciones que recoge la cadena RTBF.

El delantero, de 22 años y jugador del Standard de Lieja cedido al RWD Molembeek, nació en 2003 en la provincia belga de Amberes, ha terminado eligiendo la selección de Senegal, país donde están sus orígenes familiares.

"Es el país de mi padre, quiero hacer que se sienta orgulloso de todo lo que hago. Es la persona más importante en mi trayectoria futbolística. Veíamos juntos la Copa Africana de Naciones, la Copa del Mundo. Al igual que con Bélgica, siempre estuve apoyando a Senegal. Tengo ambos países en la sangre, pero esto lo quería desde hace mucho tiempo", explicó Camara.

El jugador no escondió que el poco interés de la federación en llevarle con la selección sub-21 ha pesado en su decisión.

"Realmente no entendía por qué no me convocaban para la Sub-21. Hasta el momento en que finalmente lo hicieron, nunca había tenido una conversación con el entrenador, ni siquiera había estado en una preselección, nada. Es una pena. ¿Podría eso haber cambiado mi decisión? Tal vez, si hubiera sucedido antes. Creo que Bélgica no me respetó lo suficiente cuando era más joven", agregó el jugador.

Camara terminó siendo seleccionado para la sub-21 el pasado noviembre, pero no disputó un solo minuto, y este lunes ha emprendido el viaje para participar en su primera concentración con Senegal.

Antes, el centrocampista del Genk Konstantinos Karetsas, de 17 años, había tomado la misma decisión y ya se entrena con Grecia.

"Es una elección del corazón y no tiene nada que ver con el futuro de estas selecciones. Estoy agradecido de haber tomado esta decisión y tengo muchas ganas de centrarme al 100 % en esta hermosa historia con Grecia. Aprecio mucho los esfuerzos realizados por la Federación Belga en las últimas semanas, y esta decisión no significa que me sienta menos belga", escribió entonces el futbolista en su cuenta de Instagram.

Mismo camino ha emprendido la promesa del Brujas Chemsdine Talbi, de 19 años y con doble nacionalidad belga-marroquí, quien dijo estar dudando pero finalmente ha optado por el país mediterráneo.

El nuevo seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, he intentado zanjar el debate por los jugadores que se le han escapado a Bélgica.

"No vamos a debatir hoy sobre los binacionales, pero como su nombre lo indica, tienen el prefijo 'bi', lo que significa que tienen elección. Hay que respetar su decisión. También debemos cuestionarnos a nosotros mismos", dijo Garcia el pasado viernes al anunciar su primera lista de convocados para medirse contra Ucrania en Liga de Naciones.

Garcia dijo que, de haber podido convocarles, Talbi o Karetsas habrían entrado en la lista, pero subrayó que para él es muy importante que los jugadores deseen jugar con su selección y que le otorga mucha importancia a la "fibra patriótica".

"No importa tu edad o tu historial, debes venir corriendo a la selección. Es un orgullo jugar para tu país", dijo. EFE