Previa del FC Barcelona - Benfica

El FC Barcelona recibe este martes al SL Benfica en el Estadi Olímpic Lluís Companys (18.45), en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, eliminatoria en la que los blaugranas parten con ventaja tras el 0-1 de la ida y que deben asegurar en este partido de vuelta para acceder a los cuartos de final, motivados por poder dedicarle el triunfo al recientemente fallecido doctor del primer equipo Carles Miñarro.

Los de Hansi Flick consiguieron el pasado miércoles en Lisboa una victoria muy meritoria tras quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Pau Cubarsí en el minuto 22. Pero el equipo 'culer' supo sobrevivir a la inferioridad y con un gol de Raphinha en el 61' logró el triunfo que les permite llegar a este encuentro de vuelta con una mínima ventaja que esperan que sea más que suficiente.

Precisamente, el partido disputado el pasado miércoles en el Estádio da Luz fue el último compromiso de los blaugranas ya que el encuentro de LaLiga EA Sports que debían disputar el pasado sábado frente a CA Osasuna fue aplazado por el inesperado y repentino fallecimiento del doctor del primer equipo Carles Miñarro. Y, por él, aseguró Hansi Flick en la previa que quieren ganar. Y jugar bien.

El grupo recibió un "duro golpe" con ese revés pero está concienciado para, con trabajo y pensando en su 'Doc', poder dedicarle el pase a cuarto. Un trágico acontecimiento que, por contra, ha dejado una semana 'limpia' para los jugadores 'culers', que han podido recuperar fuerzas físicas después del gran despliegue en Lisboa.

Mientras que el Benfica sí que jugó este fin de semana, venciendo al CD Nacional (3-0) en un encuentro que fue muy cómodo para los de Bruno Lage. Una vuelta a la tortilla respecto al partido de ida, cuando el Barça sí tuvo que jugar en LaLiga EA Sports a diferencia de unos lisboetas que tuvieron descanso, facilitado por la competición doméstica portuguesa.

Eso sí, este fin de semana el entrenador portugués introdujo muchas rotaciones --6 cambios respecto al once que presentó frente a los blaugranas-- pensando en el encuentro de vuelta al que llegan con el objetivo de darle la vuelta a la eliminatoria y volver a los cuartos de final de la Liga de Campeones dos años después.

Los lisboetas llegan a Barcelona con la importante baja de Ángel Di María, quien no se ha podido recuperar de la lesión muscular en el muslo izquierdo que sufrió en el partido de ida del 'playoff' contra el AS Mónaco. Esta no será la única ausencia en el equipo portugués ya que el español Álvaro Carreras no estará disponible por sanción.

Mientras que Hansi Flick no podrá contar con Pau Cubarsí tras la expulsión en el Estádio da Luz, ni con los lesionados Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen y Marc Bernal. Por otra parte Gavi sí que estará disponible tras quedarse fuera de la convocatoria en el partido de ida por fiebre.

Por lo que el técnico alemán podrá presentar su once de gala en el encuentro de vuelta de este martes, en el que los blaugranas buscarán confirmar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentarían al vencedor de la eliminatoria entre Lille y Borussia Dortmund, siempre pensando en un Carles Miñarro que estará bien presente, desde el más sincero homenaje, en el partido.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes, Kökçü; Dahl, Aktürkoglu; y Pavlidis.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones.