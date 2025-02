Arne Slot critica la ausencia de sacrificio del uruguayo Darwin Núñez: "No es aceptable"

Londres, 26 feb (EFE).- El técnico del Liverpool, Arne Slot, criticó la ausencia de sacrificio del uruguayo Darwin Núñez y lo señaló como uno de sus mayores problemas en los últimos encuentros, por encima de la falta de definición.

El uruguayo ha sido criticado en los últimos días por su actuación contra el Aston Villa, partido en el que falló varias ocasiones claras, incluida una sin portero.

"Le ayudé diciéndole que no pasa nada por fallar una oportunidad, pero es que ha sido el segundo partido seguido en el que no he estado contento con su sacrificio, ni ante el Wolves ni contra el Villa", dijo Slot este miércoles en rueda de prensa antes de medirse al Newcastle United.

"No puedo aceptar que un jugador no lo dé todo. Eso lo tengo claro. Puedo aceptarlo una vez, pero dos veces es demasiado. Si fallas una oportunidad, tienes que luchar por el equipo. No digo que no lo hiciera, pero no ha sido el Darwin de siempre, el que es amado por los aficionados. Eso es porque siempre trabaja muy duro", añadió el neerlandés.

Hasta esta fecha, Núñez ha disputado 36 partidos esta temporada con el Liverpool y ha marcado seis goles y repartido cinco asistencias.

Esta, su tercera campaña en Anfield, es la más pobre en cuanto a producción goleadora, pero aún tiene doce fechas por delante en liga, más la final de la Copa de la Liga y la Liga de Campeones, en la que el Liverpool juega en octavos de final contra el Paris Saint Germain, para mejorar sus cifras.

En la 2022-2023, hizo quince goles entre todas las competiciones, mientras que el año pasado hizo 18 tantos.

Surgido de la cantera del Peñarol de su país, fue adquirido en 2019 por el Almería español por una cifra récord y, un año después, traspasado al Benfica portugués.

En junio de 2022 llegó al Liverpool por un montante de 75 millones de euros más variables (lo que en realidad ascendía a unos 100). Esto era la cantidad más alta pagada por un jugador uruguayo hasta entonces y, en este caso, en un club en el que ya había triunfado su compatriota Luis Suárez, quien vistió la camiseta 'red' entre 2010 y 2014. EFE