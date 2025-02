Rusia y EEUU acordaron en Riad respetar sus intereses, pero aún no negocian sobre Ucrania

(Actualiza con comentarios de otro de los negociadores rusos)

Moscú, 18 feb (EFE).- Rusia y Estados Unidos acordaron hoy respetar mutuamente sus intereses durante las negociaciones celebradas este martes en la capital saudí, Riad, pero aún no han comenzado a negociar un arreglo para el conflicto en Ucrania, aseguró Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, a la televisión pública rusa.

"Las conversaciones han terminado. No ha ido mal. Tuvimos una conversación muy seria sobre todos los asuntos que queríamos abordar", dijo al término de las conversaciones con una delegación de EEUU encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ushakov consideró que aún se necesita un trabajo "intenso" para organizar una reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump.

"Estamos listos, pero aún es difícil hablar de una fecha concreta para un encuentro entre los dos líderes", señaló.

Ante la insistencia del reportero, respondió que dicho cara a cara "difícilmente" tendrá lugar la próxima semana.

"Trabajaremos con el fin de crear las condiciones para dicho encuentro", dijo.

En cuanto a Ucrania, destacó que ambas partes expusieron sus posturas y acordaron que sus equipos negociadores entrarán en contacto "a su debido tiempo".

"Los americanos deben nombrar a sus representantes y, entonces, nosotros nombraremos a los nuestros. Después, seguramente, empezará el trabajo", señaló.

Agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "decidirá por sí mismo cuando recibamos los nombres de los participantes estadounidenses".

"Por ahora es difícil decir que (las posturas) se acercan, pero hablamos de ello", admitió.

Al respecto, otro miembro de la delegación rusa, Kiril Dmítriev, aseguró al canal RT que "hay muchos desacuerdos", por lo que ambos países tienen por delante "un largo camino para subsanar los errores cometidos por la Administración de Joe Biden".

"Se ha dado comienzo a un diálogo respetuoso y en un plano de igualdad", señaló y calificó la reunión de "positiva".

Destacó que por parte estadounidense se envió "una señal muy importante sobre que dos superpotencias no pueden no relacionarse, no comunicarse y no comprenderse la una a la otra".

"La lógica que existía con Biden ha sido rechazada. Hay una nueva lógica donde es necesario hablar y entender en lo que estamos de acuerdo y donde hay desacuerdos, en qué consisten", subrayó.

En el plano económico, el director del fondo soberano ruso destacó que las compañías estadounidenses perdieron unos 300.000 millones de dólares al abandonar el mercado ruso.

"Eso fue, naturalmente, una sorpresa para ellos y hemos acordado que los proyectos económicos pueden en el momento correcto ser muy positivos para los ciudadanos de nuestros países", apuntó.

Las negociaciones, que arrancaron a las 10.30 hora local (07.30 GMT) se prolongaron durante unas cuatro horas y media.

Por parte rusa, la delegación estuvo integrada por Ushakov, Dmítriev y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Mientras, EEUU estuvo representado por Rubio; el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Esta es la primera reunión entre un ministro de Exteriores ruso y un secretario de Estado de EEUU desde la mantenida en enero de 2022, un mes antes del inicio de la guerra, entre Lavrov y su homólogo Antony Blinken.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que no aceptará ningún acuerdo sobre su país al margen de Kiev y a espaldas de sus aliados europeos.EFE