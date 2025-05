Moschetti gana esprint final en el AlUla Tour sobre Groenewegen y Molano; Pidcock, campeón

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- El británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) se coronó este sábado campeón del AlUla Tour, disputado en Arabia Saudí, mientras que su compañero de equipo, el italiano Matteo Moschetti, completó el éxito de la escuadra al imponerse al esprint en la quinta y última etapa de la prueba.

El AlUla Tour, que contó con un recorrido con inicio y final en la localidad saudí de Al-Ula, concluyó este sábado con la victoria de Moschetti, quien venció en la línea de meta al neerlandés Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) y al colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates-XRG).

Pero la clasificación general individual se la adjudicó el británico Thomas Pidcock (Q36.5), doble campeón olímpico en campo a través (Tokio 2020 y París 2024), tras imponerse en dos de las cinco etapas disputadas y defender en esta última jornada la ventaja sobre sus perseguidores.

El clasicómano Pidcock, ganador de la Flecha Brabanzona (2022), de la Strade Bianche (2023) y la Amstel Gold Race (2024), se adjudicó así su primera carrera por etapas, con un tiempo de 17 horas, 26 minutos y 25 segundos, 1:09 mejor que el noruego Fredrik Dversnes y 1:12 que el también noruego Johannes Kulset, ambos del Uno-X Mobility.

"Siento como si estuviera viviendo un cuento de hadas. Estoy muy emocionado. Qué mejor final para el equipo, no sólo por mí sino la victoria de Moschetti. Me he sentido muy cómodo en el equipo desde el primer momento y estoy muy feliz. Es la primera vuelta en élite que gano. Sé que tengo capacidad para ganar más. Me ha venido muy bien verme capaz de defender el maillot de líder en una carrera por etapas", expresó el ciclista de 25 años, según declaraciones difundidas por el evento.

Respeto a los españoles, el joven de 23 años Diego Uriarte (Kern Pharma) fue el más destacado, al sellar un noveno puesto en la general, además de sus compañeros de equipo Unai Iribar, que quedó decimosexto, Hugo Aznar (23º) e Iñigo Elosegui (25º).

El mejor latinoamericano en la clasificación final fue el puertorriqueño Abner González, del Caja Rural-RGA, que concluyó en el puesto 52. EFE