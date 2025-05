Manuel Benítez 'El Cordobés' asegura que sigue el concurso de su hijo en 'El Desafío'

Manuel Benítez 'El Cordobés' vivió este viernes un día de lo más especial al recoger el título de Cofrade de Honor de la Cofradía Gastronómica del rabo de toro cordobés. Allí, habló con la prensa y desveló cómo se encuentra tras sus baches de salud.

"Estoy muy bien, muy bien... Muy contento y muy bien", desveló el torero, agradeciendo este reconocimiento: "Estoy con mucha felicidad en la vida por el reconocimiento que me están haciendo por todos lados, en Córdoba, en Andalucía, por todos sitios".

Además, Manuel explicó que ama Andalucía: "Yo estoy aquí en mi tierra, de aquí no me he movido, ni me pienso mover" y recalcaba que a pesar de haber "volado mucho, siempre he venido aquí, a mi sitio, mi Córdoba" porque "estoy muy feliz siempre que estoy".

Por último, se le preguntó sobre su hijo Manuel y desveló que "lo veo por la tele mucho" y también "en persona". Tras su reconciliación hace unos años, "somos muy felices y tengo una familia también muy agradable".