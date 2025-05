El 'halftime' de Kendrick Lamar y anuncios de 30 segundos a 8 millones en el Súper Bowl

Washington, 1 feb (EFE).- El rapero Kendrick Lamar, el artista de hiphop más popular del momento por su ácida rivalidad con Drake, será protagonista del Súper Bowl LIX con su espectáculo del entretiempo, en un partido para el que Fox está vendiendo sus espacios publicitarios a 8 millones de dólares por 30 segundos.

En su faceta deportiva, el Súper Bowl enfrentará este 9 de febrero a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana).

Pero el impacto del Súper Bowl, que es el evento deportivo más importante de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo, radica sobre todo en su relevancia cultural y económica.

El espectáculo del entretiempo o 'haltime show' se ha convertido en una plataforma gigante para los artistas invitados y la expectación que genera está casi al mismo nivel que el propio partido.

Poco se sabe a 8 días de la gran final del fútbol americano sobre cómo será el espectáculo que tiene preparado Kendrick Lamar, aunque todo el mundo espera que la pieza central sea 'Not Like Us', una canción convertida en himno que dispara con bala contra su otrora amigo Drake.

Fue posiblemente el éxito de 'Not Like Us' -con más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify- lo que hizo que Jay-Z, por medio de su empresa Roc Nation, que produce el espectáculo, eligiese al rapero angelino para tomar el relevo de Usher en la edición pasada o Rihanna hace dos.

Drake presentó hace unos días una demanda contra Universal Music Group -el sello de ambos artistas- por poner en riesgo su vida y reputación al lanzar y promover la canción, que asegura es difamatoria. Pero es poco probable que eso impida a Lamar llevarla al 'haltime show'.

"La rivalidad con Drake lo ha hecho más grande; no hay nadie que pueda sentarse aquí y discutir eso", dijo a Forbes el productor Antwan 'Amadeus' Thompson Sr. "Pero (el Súper Bowl) va a catapultar su carrera a otro nivel", añadió.

El espectáculo del entretiempo dura entre 12 y 14 minutos y se espera que Lamar también cante temas de su nuevo álbum GMX como 'squabble up' y 'tv off' o clásicos como 'HUMBLE' o 'DNA'.

Además, la cantante SZA también actuará en el 'halftime show' como invitada de Lamar, con el que comparte canciones como 'luther', 'gloria' o '30 for 30'.

Algunos rumores -probablemente infundados- apuntan a que Taylor Swift podría dar la sorpresa como segunda invitada del rapero angelino, pues estará en el estadio animando a su novio, Travis Kelce, de los Chiefs, y comparte el tema 'Bad Blood' con Lamar.

Con la proliferación de las plataformas de 'streaming', cada vez hay menos productos que reúnan a tantos espectadores ante la pantalla como un 'Súper Bowl': 123,7 millones el año pasado, o 115 el anterior.

Por ello, sus espacios publicitarios están entre los más cotizados del mercado.

Fox, a cargo de la retransmisión, anunció en noviembre que había vendido ya todos esos espacios, pero algunos anunciantes se retiraron a última hora, como la aseguradora State Farm, impactada por los incendios en California.

Eso ha permitido a Fox colocar los últimos espacios de 30 segundos a pocos días del partido a una cifra récord de 8 millones entre sus clientes en lista de espera.

"Estamos en un momento en el que un evento deportivo en directo, donde personas y familias se reúnen para verlo, es mucho más codiciado. Hay una escalada en los precios y el interés en la demanda de deportes en directo, pero no hemos llegado a su punto máximo. Aún tenemos margen para el crecimiento", dijo Mark Evans, vicepresidente ejecutivo de ventas publicitarias de Fox Sports.

Marcas como Doritos, Pringles, Uber Eats, Google, Meta o Reese's competirán por la atención de los espectadores con producciones también millonarias.

La mayonesa Hellmann's ha reunido a Meg Ryan y Billy Crystal para recrear la mítica escena de la película 'When Harry Met Sally' (1989) en el Katz's Deli de Nueva York en un comercial en el que también aparece Sydney Sweeney.

Bud Light ha apostado por el artista Post Malone, el cómico Shane Gillis y el 'quarterback' retirado Peyton Manning para su anuncio que recrea una barbacoa en un típico suburbio estadounidense.

Doja Cat aparecerá en el anuncio de Taco Bell, Antonio Banderas en uno de Bosch, David Beckham en el de Stella Artois o Chris Hemsworth y Chris Pratt en el de Meta.

Charli XCX y Martha Stewart comparten un comercial de Uber Eats, que emitirá otro con Matthew McConaughey, mientras que Michelob Ultra reúne a los actores Willem Dafoe y Catherine O'Hara en un cómico comercial en el que compiten a pickleball con la jugadora de la WNBA Sabrina Ionescu y el exreceptor Randy Moss. EFE