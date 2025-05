Conte pide un sustituto de 'Kvara' y el Nápoles apunta a Saint-Maximin

Roma, 1 feb (EFE).- El italiano Antonio Conte, entrenador del Nápoles, reclamó este sábado un sustituto del georgiano Kvicha Kvaratskhelia para completar su plantilla, mientras la directiva de su equipo apunta a cerrar el fichaje del francés Allan Saint-Maximin procedente del Al-Ahli, aunque juega como cedido en el Fenerbache.

"Espero que este mercado nos devuelva una situación del mismo nivel que antes. Hemos perdido a un gran jugador como Kvaratskhelia, que no ha sido sustituido hasta la fecha. Kvara a todas luces es muy importante, se vendió por 70-75 millones. Las otras salidas han sido reemplazadas, la suya no", dijo Conte en rueda de prensa previa al duelo ante el Roma.

El técnico del líder de la Serie A, aunque dejó claro que el mercado de su equipo no será como "el de los grandes", quiere un refuerzo antes de que termine la ventana para paliar la marcha de la gran estrella georgiana al PSG.

"Es el club el que debe tomar las decisiones, yo digo lo que pienso si me preguntan. Desde luego no descubro ahora que el mercado del Nápoles no será como el de los grandes, porque hay que respetar los límites del dinero, del salario y también convencer a los jugadores para que vengan aquí. No podemos ser un gran actor en el mercado en comparación con otros clubes que tienen menos límites", explicó.

Mientras, el Nápoles, según apuntan los medios locales, ultima detalles para fichar a Saint-Maximin, que podría incluso ver el partido ante el Roma de este domingo desde la grada del Estadio Olímpico de la capital italiana para unirse al resto de compañeros. EFE