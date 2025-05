Carmen Lomana responde a José Manuel Díaz-Patón tras llamarle 'momia'

José Manuel Díaz-Patón salió como pudo de la polémica con Lolita Flores y entró en una nueva con Carmen Lomana al referirse a ella como 'momia', asegurando que no le da importancia a lo que pudiera decir la colaboradora de televisión.

Ahora, Carmen le ha respondido y le ha lanzado un mensaje: "Que me llame lo que quiera, yo le podría liquidar a él en dos minutos, pero no pienso hacerlo porque no merece la pena" ya que "no me molesta nada" lo que pueda decir sobre ella.

Y no se ha quedado ahí, también duda "que un abogado tenga un léxico tan vulgar, insulte así a una mujer sola porque probablemente si yo estuviera marido o una pareja que jamás le dejaría meterse en estas cosas, pero probablemente se enfrentaría a él".

Además, ha recordado que ella no empezó hablando mal de Ágatha Ruiz de la Prada, fue ella la que acudió "a un plató cobrando un pastón, diciendo que me iba a, no sé, a liquidar o algo así y sin ningún motivo, no tenía nada para liquidarme, pero nunca he sido yo la que me he sentado en un plató a hablar de ella".

Por eso, la colaboradora de televisión ha asegurado que "la diferencia es que yo soy muy buena persona y ella por lo que está demostrando...", dejando entrever que no tienen el mismo fondo.