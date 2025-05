Aitana Bonmatí: "No me sentiría cómoda jugando la Supercopa en Arabia"

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí aseguró este jueves que no estaría "cómoda" jugando en Arabia Saudí, país donde cree que el trato a la mujer debe mejorar mucho todavía, una Supercopa de España que cree que debería tratarse mejor como producto en España, primero, para evitar la "antelación" y las prisas que sufren las aficiones para poder ir a verla en directo, además de lamentar que sea deficitaria a nivel económico para los clubes.

"Lo que conozco de Arabia es que en el tema de la mujer no está suficientemente adelantado, queda mucho camino por hacer y no me sentiría cómoda yendo a jugar a ese país. Son suposiciones, nada es oficial a día de hoy, hay rumores fruto de unas declaraciones del presidente de la RFEF pero no hay certeza, todavía. Pero he dejado clara mi opinión", aseguró Aitana Bonmatí.

La mejor jugadora del mundo, como doble Balón de Oro, aseguró en un acto de Revlon Professional que antes de hablar de exportar la Supercopa de España a otro país debería organizarse mucho mejor en casa. "Antes de llevar una Supercopa a otro país, me gustaría que se le diera valor aquí y a día de hoy no se ha conseguido proponer una Supercopa con antelación, en un estadio que no conlleve perder dinero a los clubes, con un llamamiento a la afición con antelación para que se puedan desplazar", explicó.

"Las últimas veces ha sido en Madrid y no es justo, no es una sede neutra. Contra el Atlético había muy poca gente en Butarque, y nosotros llenamos estadios ya sea el Johan o en Montjuïc. Antes de llevarla a otro país, hagámoslo bien aquí", reiteró la jugadora blaugrana e internacional absoluta con España.

Por otro lado, explicó que renovó con el Barça para poder seguir en la cima del fútbol femenino. "Siempre hablo de las ganas que tengo de seguir ganando y luchando por todo. Al final decidí quedarme en el Barça, renové 4 años, y para mi renovar significa que este proyecto siga siendo ganador. No entendería el fútbol sin el seguir ganando y queriendo estar en la cima. Como equipo las cosas están yendo bien, ahora viene lo más importante y tenemos que estar a la altura", apuntó.

"Hemos conseguido la Supercopa y en Liga vamos bien, con una buena ventaja. Queda la parte más importante de la temporada, con la 'Champions' y la Copa. Cuando empezamos, nos focalizamos en la final de la 'Champions' y el camino a recorrer, en febrero sabremos el rival y tenemos ganas de saberlo. Estamos con muchas ganas, son los partidos en los que disfrutamos de verdad", se sinceró la de Sant Pere de Ribes.

En cuanto a su compañera Keira Walsh, que estaría negociando con el Chelsea de su país, señaló que no hay nada oficial pero que sería una gran pérdida. "Si finalmente se va, ¿qué decir de ella? Keira es una jugadora que nos ha aportado muchísimo, con ella hemos ganado dos 'Champions'. Es una gran persona, no están siendo momentos fáciles para ella y si se acaba haciendo será una baja importante. Pero siempre le desearé lo mejor porque es una gran profesional y persona. Nos tenemos que poner en la piel de otras, a lo mejor aquí no estaba cómoda o llegaba a un tramo final de etapa", manifestó.

Aitana Bonmatí es nueva embajadora de Revlon Professional e imagen global de 'Aitana Bonmatí x uniq one', tratamiento para el cabello de la firma de cosmética, en una colaboración que va más allá de una campaña. "Tengo un equipo detrás que trabaja para que todo salga bien en mi camino futbolístico, profesional y de marcas, que es una realidad en nuestro día a día y tenemos que cogerlo con ilusión, como es mi caso. No todas las marcas tienen mis mismos valores y elegimos las que nos van mejor. Con Revlon es una adaptación mutua", valoró la jugadora.

"Gracias a la familia de Revlon, estoy muy agradecida por el nuevo vínculo, en el pasado ya colaboramos. Tendré un producto único con mi sello y nombre, estoy muy agradecida. Revlon trabaja en equipo para llevar a sus productos a un máximo, como trabajo yo en mi equipo para lograr éxito, también", explicó.