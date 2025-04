La madre de Anabel Pantoja, Merchi Bernal, emite un emotivo comunicado tras el alta de su nieta Alma

Si hay alguien que ha estado incondicionalmente al lado de Anabel Pantoja y de David Rodríguez durante el ingreso hospitalario de su hija Alma, y que se ha convertido en un pilar fundamental para la pareja en el momento más complicado de su vida en el que la preocupación por su pequeña era máxima, esa ha sido sin duda la madre de la influencer, Merchi Bernal.

Cada día, durante los 18 que la recién nacida ha estado ingresada, veíamos llegar a la excuñada de Isabel Pantoja al hospital, manteniendo la entereza ante las cámaras a pesar que tampoco fue un trance fácil para ella ver a su hija "destruida" y a su nieta luchando por recuperarse.

Afortunadamente, y tras una evolución "casi milagrosa" -como David ha confesado ante las cámaras de 'Vamos a ver'- Alma recibía el alta hospitalaria este lunes y ya se encuentra de regreso en casa con sus papás y su entregada abuela.

Una feliz noticia que Anabel compartía con sus seguidores en su cuenta de Instagram con un emocionante mensaje, y sobre la que ahora se ha pronunciado Merchi a través del mismo canal que su hija. A pesar de que siempre ha intentado permanecer en un discreto segundo plano, la exmujer de Bernardo Pantoja no ha dudado en dar un paso al frente para publicar su propio comunicado agradeciendo las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante el ingreso de su nieta.

"Hoy con algo más de fuerzas y ya en casita, desde aquí quiero agradecer todos esos mensajes que me habéis enviado. Los he leído todos porque han sido muchas horas de hospital y nos daban tantos ánimos para seguir adelante en esta maldita batalla" ha reconocido. "Millones de gracias por vuestras plegarias y toda la ayuda que me ofrecíais. No tengo palabras. Millones y millones de gracias" ha añadido emocionada, pidiendo a sus seguidores algo muy especial, que continúen teniendo presente en sus oraciones a su pequeña para no tener que volver a vivir algo como lo que han vivido las últimas tres semanas: "Seguir rezando por mi Alma". "La abuela Merchi" ha concluido orgullosa de su faceta de abuela que por fin está de nuevo en casa con su nieta.