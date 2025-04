Con la casa a cuestas y los bebés en brazos: el éxodo palestino de vuelta al norte de Gaza

Ahmad Awad

Gaza, 28 ene (EFE).- Entre los miles de palestinos que caminan de regreso a sus hogares en el norte de Gaza asoman siempre las bolsas blancas, perfiladas contra el mar, que muchos cargan sobre sus espaldas mientras avanzan entre el polvo y los escombros.

Otras llevan a sus bebés en brazos, y algunos, más afortunados, cargan sobre coches o carros tirados por burros lo poco que han conseguido salvar después de 15 meses de una guerra que ha desplazado a más del 90 % de la población.

"La imagen del regreso al norte de Gaza es el mejor eslogan del fracaso, la pérdida y la retirada de la ocupación", dijo hoy en un mensaje Husam Badran, uno de los líderes del grupo islamista palestino Hamás, autor junto con Yihad Islámica del ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas y que desencadenó la actual guerra.

El grupo islamista, que mantiene el control de la Franja después de 15 meses de devastadora ofensiva israelí, celebró la vuelta al norte de los desplazados como una muestra de la resistencia de los gazatíes "a la derrota o al colapso", y una prueba de que no serán expulsados de su tierra.

Más de 300.000 personas han iniciado ya su regreso al norte, según las autoridades gazatíes, después de que Israel abriera el lunes los pasos del Corredor Netzarim, una carretera este-oeste construida por el Ejército israelí para dividir en dos la Franja.

Al amanecer, las multitudes que habían pasado la noche junto a Netzarim comenzaron a desplazarse a pie hacia las localidades del norte, y en particular hacia Ciudad de Gaza, la capital.

"El médico me dijo que no debía andar o subir escaleras, pero llevo caminando dos horas y no estoy cansada. Siento como si alguien me llevara a cada paso. Cada vez más cerca de mi casa", le dijo a EFE la palestina Nihad, que caminó ayer junto a su marido e hijos junto al mar Mediterráneo, rumbo al norte.

Según el Gobierno de Hamás, más de 5.500 funcionarios están trabajando para facilitar las rutas y corredores de retorno, mientras que se necesitan unas 135.000 tiendas de campaña y caravanas para alojar a una población que, en muchos casos, solo encuentra escombros a su vuelta.

Más de 20 muertos desde el comienzo de la tregua

Mientras miles de gazatíes tratan de volver a sus hogares (uno de los requisitos de la tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 19 de enero, es el retorno de los desplazados), las autoridades sanitarias del enclave informaron de la muerte de 11 personas por fuego israelí durante las últimas 48 horas.

"48 muertos llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (...) durante las últimas 48 horas", anunció este martes el Ministerio de Sanidad gazatí, de los que 37 son cuerpos recuperados por los equipos de rescate entre los escombros en distintos puntos del enclave.

Los otros 11 son personas abatidas por fuego israelí. Desde que comenzó la tregua, Israel ha matado a más de 20 palestinos y herido a decenas de personas, según las autoridades gazatíes.

A primera hora de la mañana, los medios palestinos alertaron de la muerte de cuatro personas en varios ataques israelíes a lo largo del lunes: dos en el norte de Gaza y dos en el centro, incluida una niña de 5 años.

El Ejército israelí confirmó esta madrugada en un comunicado haber abierto fuego desde el aire contra "varios vehículos sospechosos" que se desplazaban hacia el norte a través de una zona "no autorizada para el paso y sin ser inspeccionados, en violación de los términos del acuerdo".

Además, dijo que, tras haber lanzado "disparos de advertencia" contra un sospechoso que no se alejó, "se lanzaron disparos adicionales para eliminar la amenaza".

Los medios locales identificaron a uno de los fallecidos como Mufid Mohamed Musa Abed, y según testigos citados por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, fue atacado cuando conducía una excavadora para retirar un vehículo atascado cerca de Nuseirat, en el centro del enclave. EFE

(foto)(vídeo)