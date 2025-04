Colate Vallejo-Nájera juega al despiste con su romance sorpresa con Alejandra Conde

Inmerso en una batalla judicial con Paulina Rubio para conseguir que su hijo Nicolás pueda venirse a vivir a España con él, Colate Vallejo-Nájera ha comenzado 2025 de la mejor manera posible... ¡Enamorado! Soltero desde que rompió con la diseñadora María Clara Mejía, el empresario ha recuperado la ilusión al lado de Alejandra Conde, la hija menor de Mario Conde y la recordada Lourdes Arroyo.

La pareja sorpresa del momento se conoce desde hace décadas, y vivieron un noviazgo de juventud que en su día no funcionó, pero del que el ex de la cantante mexicana siempre ha hablado con mucho cariño. Hace varios meses se reencontraban y, como revelaba la revista '¡Hola!' hace unos días con unas reveladoras imágenes paseando de la mano y besándose en plena calle, han apostado por dar una nueva oportunidad a sus sentimientos ahora que ambos están solteros, ya que Alejandra puso fin en 2023 a su matrimonio de casi 20 años con Fernando Guasch Vega-Penichet, padre de sus tres hijos.

A pesar de que prefieren mantener su relación en un discreto segundo plano, Colate y la hija de Mario Conde no se esconden, y desde hace varias semanas se han convertido en inseparables y es habitual verlos disfrutando de diferentes planes tanto por la capital como en Pedraza, localidad segoviana en la que el empresari y su familia pasan gran parte de su tiempo.

Una incipiente historia de amor con la que Vallejo-Nágera está muy ilusionado, aunque por el momento prefiere no dar ningún detalle sobre el gran momento que está viviendo al lado de Alejandra. El vicepresidente del Badajoz FC ha reaparecido en un evento de una firma de abrigos masculinos y, demostrando lo bien que capea las preguntas de la prensa, ha jugado al despiste con su vida sentimental.

"A recoger un buen plumas, hay que abrigarse cuando hace frío. Mira, mira, mira. Esto me da mucho calor. Yo soy muy nostálgico y romántico de estar con tantas leyendas de la España maravillosa que teníamos. Que era una España maravillosa, por mucho que digan, y que era todo fácil, era todo bueno, era todo bonito. Y todos los que podíamos teníamos un Pedro Gómez" ha apuntado entre risas, dejando en el aire cómo va su relación con la hija del exbanquero.

"Se me ha ido mi gente ya, ¿ves? Me he quedado solo, ya no sé dónde ir, estoy perdido en la vida" ha bromeado cuando le hemos preguntado si es pronto para decir que está de nuevo enamorado.