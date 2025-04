Arteta: "Si no nos divertimos, tendría que dedicarme a otra cosa"

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 28 ene (EFE).- Son ya más de cinco años de Mikel Arteta (San Sebastián, 1982) en el Arsenal. Un lustro en el que se ha conseguido una FA Cup y una Community Shield y se ha transformado el club en declive que era en los últimos años de Arsene Wenger, a lo que es ahora, un dos veces subcampeón de Premier League y candidato a la Liga de Campeones.

A menos de 48 horas de viajar a España para enfrentarse al Girona y certificar el pase a los octavos de final de la Champions, Arteta reúne a un grupo de medios españoles, entre los que estuvo EFE, para repasar su carrera como entrenador.

Pregunta: ¿Qué te parece el nuevo formato? ¿Qué perspectiva le da al Arsenal en una competición que es, históricamente, su asignatura pendiente?

Respuesta: Este nuevo formato nos ha dado más trabajo, porque son más rivales y son distintos. Hemos tenido que meter más horas y dedicarnos a descubrir al rival solo una vez, que antes en Champions tenías la ventaja de jugar dos veces. A partir de ahí, estamos contentos con cómo ha ido la fase. Nos queda rematarlo contra un rival que seguro que va a ser muy complicado, pero, en líneas generales, estamos muy contentos y ojalá estemos clasificados. Luego ya tenemos la parte pendiente en el club desde hace muchos años.

P: Cinco años en el Arsenal ya, ¿en qué parte del proceso se encuentra? ¿Comienza a sentir que le demandan más?

R: Sí, en este club es innegociable el aspirar a ganar los títulos grandes. Lo que pasa es que cuando llegué a este club, había dos cosas muy diferentes: una era sacar el rendimiento a una plantilla y otra es transformar un club. Y empezamos por transformar un club. Con el rendimiento que ha dado el equipo en los últimos tres años, cuando miras los datos y lo que hemos hecho, en cualquier otra circunstancia tendríamos un título grande en las manos, pero la realidad es que no. Nos falta algo y hay que buscar ese margen para poder hacer lo que estamos deseando que es dar un salto más y ganar los títulos grandes.

P: ¿Cuánto de importante es el "cómo ganar" en el Arsenal?

R: Para mí mucho, porque el cómo va a cambiar, porque los contextos a los que te enfrentas en esta liga son diferentes cada tres días. Mi obsesión es ganar en cualquier contexto, dominar cada fase del juego y que el equipo se encuentre cómodo en eso. Porque va a haber rivales que te lleven al caos. Pues estar contentos ahí. ¿Que se abre el partido, que se cierra y hay que jugar en espacios cortos, balón parado? Da igual, estar cómodos. Mi obsesión es tener recursos para todo. Dar herramientas a mis jugadores para que se sientan cómodos en eso y tener una idea clara de lo que queremos hacer, que es someter al rival en su área el mayor tiempo posible.

P: ¿Cree que el fútbol que promovieron Cruyff y Guardiola está en vías de extinción?

R: El fútbol es de los jugadores. Si pones un 4-3-3, dime con quién y con qué intención. Eso es lo más importante. Para mí el esquema es un patrón, un momento donde se inicia algo, pero el desarrollo lo dictan los futbolistas y el rival según cómo se comporte.

P: ¿Hacia dónde cree que va el fútbol y dónde se ve como entrenador a corto y medio plazo?

R: La evolución del fútbol va a estar muy ligada a las reglas. Unas en cuanto al reglamento estricto puramente deportivo, a ver si hay algún cambio importante que haya que adaptar a nivel de táctica, y luego el otro, a nivel financiero. Porque aquí, por ejemplo, tenemos Premier League y UEFA, que son diferentes. Y con todos los partidos que hay, las reglas financieras limitan cuántos jugadores puedes tener y de qué calidad. Esto va a condicionar mucho la forma de jugar y también las plantillas.

En cuanto a mi futuro, estoy muy feliz aquí, muy agradecido y disfrutando mucho de la experiencia. El futuro lo veo aquí ganando títulos.

P: ¿Cómo es su papel como motivador dentro del equipo?

R: Para mí lo primero es que se diviertan. Si yo entreno y lidero a un grupo de jugadores, y teniendo la suerte de dedicarnos a lo que nos apasiona, si no nos divertimos me tendría que dedicar a otra cosa. Luego, meterles en vena la sangre competitiva. Estamos aquí para ganar y tenemos que disfrutar y ser capaces de hacer todo lo posible para ganar. Y lo tercero es que tengan un sentimiento que vaya más allá de lo que hacen y de pertenencia hacia dónde están, y que lo cuiden mucho eso. Para mí la palabra motivar... Habrá momentos, algunos contextos muy específicos en los que lo necesiten, sobre todo si vienen de un momento difícil. Pero la clave es generar un ambiente adecuado, no solo mío, de todo el mundo, para inspirarles. Que cada día vengan y sientan que pueden mejorar. Eso es lo más importante como entrenador.

P: Martin Odegaard, uno de los mejores de la liga, capitán del Arsenal, pero, ¿hasta qué punto puede ser negativa la dependencia de un futbolista como él?

R: A ver, una cosa es la estética y otra la parte práctica. A nivel estético, reemplazar a Martin... Si queremos hacer lo mismo con otro, no va a pasar. Tendremos que acoplarnos y ser diferentes en eso. ¿Dónde lo pongo? Yo le pongo en un pedestal, primero como persona, porque es un cielo absoluto, cómo se cuida, cómo cuida a los demás, y luego lo que ama este deporte, cómo siente el fútbol, cómo compartimos la idea de cómo lo queremos hacer. Es un líder absoluto. ¿Su evolución dónde está? Antes jugaba muy lejos del área, le he acercado al área y ahora le gusta mucho. El siguiente nivel es que lo ame, que cada vez que pise el área la ame y la sienta. Un año hizo quince goles en la Premier, que es una barbaridad, podrá hacerlo año tras años, porque tiene la habilidad para ello.

P: Sobre Pep Guardiola, compañero suyo, ¿qué ha pasado esta temporada?

R: Todo el mundo sabe lo que le quiero, lo agradecido que estoy por la oportunidad que me dio, por la relación que tenemos desde hace muchos años. Está la parte competitiva, obviamente, pero deseo que le vaya muy bien, de corazón, ya lo sabe él. Esto es fútbol, cambia muy pronto y cuando pones el listón muy alto, es que más alto ya no se puede ir, entonces o lo mantienes o la gente juzgará que irá para atrás, solo en base al resultado. EFE