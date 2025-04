Ana Obregón lanza un mensaje a los que la critican: "No entiendo que me quieran hacer daño"

Después de haberse situado una vez más en el punto de mira por un supuesto rifirrafe con la cantante Nia Correia durante un trabajo para las Campanadas, Ana Obregón ha vuelto a ser señañalada como una mala compañera por algunos compañeros del gremio. "Ya se ha zanjado todo, ya está todo demostrado, he sacado las pruebas" dejaba muy claro la actriz a su salida del programa en el colabora.

"Estoy muy agradecida con todo el mundo que ha trabajado conmigo, con todos, con Roberto Álvarez, con todos, con Isabel Gaudí... yo he demostrado con mensajes de Roberto un año después de grabar, me decía cuanto me admiraba y lo buena compañera que era, no entiendo que me quieran hacer daño" comentaba Ana sobre estos nuevos ataques que han surgido contra ella y su trayectoria profesional. Como profesional en el medio, la bióloga asegura que entiende la postura de toda esta gente que está hablando sobre ella en búsqueda de fama: "Ahora todos quieren sus minutos de gloria, a mí me parece bien pero sin hacer daño gratuíto". Finalmente, Ana lanzaba un mensaje muy claro a todos los que ela critican: "La mentira gana la partida, pero la verdad gana el juego. La verdad es la verdad".

Feliz por compartir cada día de su vida con la pequeña Ana Sandra, la actriz reconocía que en esta ocasión se había perdido algo muy especial para ella: "Me voy triste porque es el primere día que no duermo a mi niña. Primer día que no la baño ni la acuesto, me voy triste". Tras haber compartido con sus seguidores la celebración de un cumple- mes más de la pequeña, Ana aseguraba que la gran celebración de su segundo cumpleaños está a la vuelta de la esquina: "Va a cumplir dos años en marzo, estoy deseando".