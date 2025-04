Manifestantes exigen en Israel detener la guerra y completar el acuerdo de alto el fuego

Miles de manifestantes han vuelto a salir este sábado a las calles de las principales ciudades israelíes para exigir al Gobierno que pare la guerra y complete el acuerdo de alto el fuego con las liberaciones de presos y rehenes previstas.

En Jerusalén los intervinientes han manfiestado su alegría por la nueva liberación de cuatro rehenes este sábado, cuatro militares, recibida con cauto optimismo.

"Liri, Daniella, Naama, Karina y Agam estaban entre los soldados que nos protegiero esa mañana" del 7 de octubre de 2023 y "hoy hemos logrado que vuelvan cuatro de ellas", ha destacado Shai Dickman, primo del rehén fallecido Carmel Gat. "Ahora que la lucha está empezando a dar fruto no vamos a parar", ha advertido. Berger, también militar, continúa secuestrada en Gaza.

Desde las organizaciones convocantes han recordado que "la segunda fase (del acuerdo) aún no está asegurada". "Hay amenazas constantes de que no va a hacerse", han señalado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Por eso han pedido no traicionar "los valores fundamentales de Israel y del pueblo judío", en palabras de Ella Mor, abuela de la niña de cuatro años liberada cinco semanas después del ataque, Avigail Idan. "Luchamos para vivir, no vivimos para luchar", ha argumentado.

Los manifestantes se han concentrado frente a la residencia oficial del primer ministro, Benjamin Nentayahu, en Jerusalén. "¡Que siga el acuerdo¡ ¡Parad la guerra!", han coreado entre percusión.

La protesta también ha tenido repercusión en Tel Aviv, donde el Ayuntamiento se ha iluminado para dibujar la palabra "héroes" y el emoticono de los cuernos rockeros en honor a Emily Damari, quien perdió el corazón y el anular durante el ataque del 7 de octubre y que fue liberada la semana pasada.

En la manifestación, el Foro de Familias de Rehenes ha agradecido el "amor infinito" recibido, en palabras de Ayelet Samerano, madre del rehén fallecido Jonathan Samerano. "Todos deben volver a casa. No importa quiénes sean. No importa dónde estén o su condición", ha argumentado. Los cuerpos de los rehenes fallecidos, como Samerano, no se entregarán hasta la tercera fase de aplicación del acuerdo. "Al Gobierno de Israel y a la Knesset (Parlamento) entera les digo: no paréis el acuerdo", ha remachado.